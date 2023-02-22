https://sputniknews.com.tr/20230222/ici-altin-dolu-ayakkabiyi-yanlislikla-deprem-bolgesine-gonderdiler-henuz-haber-yok-umudumuz-var-1067358250.html

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler: 'Henüz haber yok, umudumuz var'

İçi altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler: 'Henüz haber yok, umudumuz var'

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğün için biriktirdikleri altınları sakladıkları ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine yardım için gönderen Akyasan ailesi... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:24+0300

2023-02-22T09:24+0300

2023-02-22T09:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

trabzon

sürmene

yardım

ayakkabı

altın

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Trabzon'un Sürmene ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına destek için daha önce Sakarya depremini yaşamış olan Akyasan ailesi, evdeki az kullanılmış eşyaları bir poşete doldurarak yardım merkezine götürdü. İçinde ayakkabı, mont, kazak gibi eşyaların yer aldığı poşeti yetkililere teslim eden Ahmet Akyasan evine geri göndü. Aradan geçen 4 günün ardından 19 Temmuz tarihinde düğünü olan Ahmet Akyasan'ın asker kardeşi göreve gitmeden önce biriktirdiği altınları görmek istedi. Altınların annesi tarafından yatağın altındaki bir ayakkabının içine saklandığını öğrenen Ahmet Akyasan altınların bulunduğu ayakkabıyı yardım toplama merkezine teslim ettiğini fark etti.Yardım toplama merkezine giderek durumu anlatan Akyasan ailesi yardım malzemelerin yüklendiği tırın Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini öğrendi. Baba Dursun Akyasan deprem bölgesi Gaziantep'e giderek ayakkabının içinde saklanan 80 gram külçe altının izini sürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlatan baba Akyasan'ın ifadesinin alınmasının ardından altınların seri numaralarını tutulan tutanağa işletti. Ayakkabının içinde de altınları aldıkları kuyumcunun numarasının olduğu belirten baba Dursun Akyasan umudunun olduğunu söyledi:'Ağabeyim bir şey demedi; ama içi burkulmuştu kendisinin 5 ay sonra düğünü var'Evden topladığı eşyaları yardım toplama merkezine getiren Ahmet Akyasan ise ağabeyinin 5 ay sonra düğünü olduğunu vurgulayarak, “Depremin ilk günü ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza yardım gönderebileceğimiz geldi. Evdeki az kullanılmış eşyalarımdan ayakkabı, elbise ve mont poşeti yaptım. Sürmene'de yardım toplama merkezine getirdim. 4-5 gün sonra altınlara bakalım dedik. Altınlar kutusuyla birlikte yerinde yoktu. Kardeşimin altınlarıydı. Kardeşime karşı mahcup oldum. Bana emanet etmişti. Ne yapabiliriz diye düşündük. Aracın nereye gitmiş olduğunu öğrendik. Oradan bir bilgi almaya çalıştık. Halen daha altınları bulamadık. Ağabeyim bir şey demedi. Ama içi burulmuştu. Kendisinin 5 ay sonra düğünü var. Bizde şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Altınları bulan biri gönderirse çok iyi olur. Eğer bulunmazsa elimizden geldiği kadarıyla düğün için bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

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