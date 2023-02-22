https://sputniknews.com.tr/20230222/ibbnin-bina-tespiti-projesine-kiracilar-da-basvurabilecek-1067370598.html

İBB'nin bina tespiti projesine kiracılar da başvurabilecek

İBB'nin bina tespiti projesine kiracılar da başvurabilecek

İBB, binaların depreme karşı sağlam olup olmadığının tespiti için kiracıların ve 2000 yılı sonrası yapılarda oturanların da başvurusuna imkan sağladı 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T14:03+0300

2023-02-22T14:03+0300

2023-02-22T14:04+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

deprem

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067319808_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f78d925ad980967544d34df562ce095e.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina taramalarına kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapabilmesine imkan sağladı.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'da 6.4 büyüklüklerindeki depremlerin ardından vatandaşlar binalarının depreme karşı sağlam olup olmadığını kontrol ettirmek istiyor.Daha önce ev sahiplerinin başvuru yapabileceği uygulamaya artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası inşa edilen bina sakinleri de başvuru yapabilecek.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, istanbul