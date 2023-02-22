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https://sputniknews.com.tr/20230222/ibbnin-bina-tespiti-projesine-kiracilar-da-basvurabilecek-1067370598.html
İBB'nin bina tespiti projesine kiracılar da başvurabilecek
İBB'nin bina tespiti projesine kiracılar da başvurabilecek
İBB, binaların depreme karşı sağlam olup olmadığının tespiti için kiracıların ve 2000 yılı sonrası yapılarda oturanların da başvurusuna imkan sağladı 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
deprem
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina taramalarına kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapabilmesine imkan sağladı.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'da 6.4 büyüklüklerindeki depremlerin ardından vatandaşlar binalarının depreme karşı sağlam olup olmadığını kontrol ettirmek istiyor.Daha önce ev sahiplerinin başvuru yapabileceği uygulamaya artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası inşa edilen bina sakinleri de başvuru yapabilecek.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, istanbul
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deprem, istanbul

İBB'nin bina tespiti projesine kiracılar da başvurabilecek

14:03 22.02.2023 (güncellendi: 14:04 22.02.2023)
© AATemeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü'
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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İBB, binaların depreme karşı sağlam olup olmadığının tespiti için kiracıların ve 2000 yılı sonrası yapılarda oturanların da başvurusuna imkan sağladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina taramalarına kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapabilmesine imkan sağladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'da 6.4 büyüklüklerindeki depremlerin ardından vatandaşlar binalarının depreme karşı sağlam olup olmadığını kontrol ettirmek istiyor.
Daha önce ev sahiplerinin başvuru yapabileceği uygulamaya artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası inşa edilen bina sakinleri de başvuru yapabilecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.
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