https://sputniknews.com.tr/20230222/hatayi-tuzlu-kum-yikti-felaket-goz-gore-gore-geldi-1067355903.html

'Hatay'ı tuzlu kum yıktı': Felaket göz göre göre geldi

'Hatay'ı tuzlu kum yıktı': Felaket göz göre göre geldi

Hatay’da yıkılan eski yapıların geçmişte Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kum kullanılarak inşa edildiği ve kentteki felaketin asıl sebebinin bu olduğu... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T07:12+0300

2023-02-22T07:12+0300

2023-02-22T07:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

samandağ

deprem

deniz

kum

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Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından önceki gün de Defne merkezli 6.4’lük depremin vurduğu Hatay’da yıkılan 30-40 yıllık binalarda Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun kullanıldığı öğrenildi.Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Can, depremin bölgede yol açtığı yıkımın göz göre göre nasıl geldiğini bir kez daha ortaya koydu. “Antakya’nın zemini lapa gibidir” diyen Can, binaların nasıl yapıldığı hakkında da şu bilgileri verdi:Hatay İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı Cihat Mazmanoğlu da “Bir türlü yaşanacak felaketi anlatamadık” dedi ve şöyle devam etti:İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över de Antakya başta olmak Hatay’ın birçok ilçesinde özellikle 1999 depremi öncesi yapılan binaların büyük bölümünün deniz kumuyla inşa edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

hatay

samandağ

kum

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hatay, samandağ, deprem, deniz, kum