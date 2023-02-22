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https://sputniknews.com.tr/20230222/guven-endekslerinde-subat-ayinda-gerileme-1067363219.html
Güven endekslerinde şubat ayında gerileme
Güven endekslerinde şubat ayında gerileme
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, şubatta geriledi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:02+0300
2023-02-22T12:02+0300
ekonomi
güven
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.4 ve inşaat sektöründe yüzde 3.6'lık azalış yaşandı.Bültende, "Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında yüzde 42'si deprem öncesi cevaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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güven, tüketici güven endeksi
güven, tüketici güven endeksi

Güven endekslerinde şubat ayında gerileme

12:02 22.02.2023
© AAtüketici, alışveriş, market
tüketici, alışveriş, market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, şubatta geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.4 ve inşaat sektöründe yüzde 3.6'lık azalış yaşandı.
Bültende, "Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında yüzde 42'si deprem öncesi cevaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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