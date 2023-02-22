https://sputniknews.com.tr/20230222/guven-endekslerinde-subat-ayinda-gerileme-1067363219.html

Güven endekslerinde şubat ayında gerileme

Güven endekslerinde şubat ayında gerileme

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, şubatta geriledi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:02+0300

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ekonomi

güven

tüketici güven endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.4 ve inşaat sektöründe yüzde 3.6'lık azalış yaşandı.Bültende, "Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında yüzde 42'si deprem öncesi cevaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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2023

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güven, tüketici güven endeksi