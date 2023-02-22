https://sputniknews.com.tr/20230222/genel-maden-iscileri-sendikasi-baskani-dunyada-emsali-gorulmemis-bir-alanda-cok-buyuk-bir-yikim-1067383680.html
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı: Dünyada emsali görülmemiş bir alanda çok büyük bir yıkım
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı: Dünyada emsali görülmemiş bir alanda çok büyük bir yıkım
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremlerin ardından bölgeye gönderilen maden işçilerinin deprem bölgesindeki faaliyetlerini anlatan Genel Maden... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T18:59+0300
2023-02-22T18:59+0300
2023-02-22T18:59+0300
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Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı: Dünyada emsali görülmemiş bir alanda çok büyük bir yıkım
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı: Dünyada emsali görülmemiş bir alanda çok büyük bir yıkım
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, ‘Yaşadığımız bu depremler dünyada emsali görülmemiş büyük bir alanda çok büyük bir yıkım olarak karşımızda duruyor.’ cümlelerini kullanarak depremin yıkıcı etkilerine vurgu yaptı.Hakan Yeşil: ‘Arama kurtarma çalışmalarında devamlı çalışıyoruz’Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarındaki etkilerine ilişkin, ‘Bizim maden işçilerimiz arama kurtarma çalışmalarında devamlı görev alırlar. İşleri gereği sürekli yer altında çalıştıkları için enkaz altındaki insanların tahliyelerini hızlıca gerçekleştirebiliyorlar.’ ifadelerini kullandı.‘Büyük bir organizasyon yapılması lazım’Hakan Yeşil maden işçilerinin afet alanlarında büyük bir rol oynadıklarını belirterek diğer çalışma gruplarıyla koordineli olunması gerektiğinin de altını çizdi. Yeşil, ‘Afet alanlarında çalışan AFAD gibi diğer çalışma gruplarının da dahil olduğu büyük bir organizasyon yapılması lazım. Bu organizasyonda iş bölümleri yapılarak görev tanımlamalarının doğru belirlenmesi çok önemli.’ açıklamasını yaparak olası büyük afet olayları için tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
maden, radyo, deprem, maden işçileri, аудио
maden, radyo, deprem, maden işçileri, аудио
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı: Dünyada emsali görülmemiş bir alanda çok büyük bir yıkım
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Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremlerin ardından bölgeye gönderilen maden işçilerinin deprem bölgesindeki faaliyetlerini anlatan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, ‘Dünyada emsali görülmemiş büyük bir alanda çok büyük bir yıkım’ dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, ‘Yaşadığımız bu depremler dünyada emsali görülmemiş büyük bir alanda çok büyük bir yıkım olarak karşımızda duruyor.’ cümlelerini kullanarak depremin yıkıcı etkilerine vurgu yaptı.
Hakan Yeşil: ‘Arama kurtarma çalışmalarında devamlı çalışıyoruz’
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarındaki etkilerine ilişkin, ‘Bizim maden işçilerimiz arama kurtarma çalışmalarında devamlı görev alırlar. İşleri gereği sürekli yer altında çalıştıkları için enkaz altındaki insanların tahliyelerini hızlıca gerçekleştirebiliyorlar.’ ifadelerini kullandı.
‘Büyük bir organizasyon yapılması lazım’
Hakan Yeşil maden işçilerinin afet alanlarında büyük bir rol oynadıklarını belirterek diğer çalışma gruplarıyla koordineli olunması gerektiğinin de altını çizdi. Yeşil, ‘Afet alanlarında çalışan AFAD gibi diğer çalışma gruplarının da dahil olduğu büyük bir organizasyon yapılması lazım. Bu organizasyonda iş bölümleri yapılarak görev tanımlamalarının doğru belirlenmesi çok önemli.’ açıklamasını yaparak olası büyük afet olayları için tedbirli olunması gerektiğini belirtti.