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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/fransiz-siysetci-asselineau-putin-ukrayna-meselesinin-cok-eskiye-dayandigini-ortaya-koydu-1067355350.html
Fransız siysetçi Asselineau: Putin, Ukrayna meselesinin çok eskiye dayandığını ortaya koydu
Fransız siysetçi Asselineau: Putin, Ukrayna meselesinin çok eskiye dayandığını ortaya koydu
Fransa’da Halk Cumhuriyeti Birliği partisinin lideri François Asselineau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü konuşmasında en çok tarihe yaptığı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T05:28+0300
2023-02-22T05:28+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
fransa
siyasetçi
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Fransız politikacı François Asselineau, “Putin çok önemli bir şey gördü. Batı ve şahsen biz Fransa olarak, sanki Ukrayna’daki olaylar 24 Şubat 2022’de başlamış gibi, sanki öncesinde hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Rusya, aniden Ukrayna’ya saldırmaya karar veren işgalci ülke olarak gösteriliyor. Putin, bu meselenin çok eskiye dayandığını ve bu olayları, tarihi perspektif içinde bakmazsak anlayamayacağımızı ortaya koydu” ifadesini kullandı.Bu çatışmanın, Rusya’nın bir dizi ülkelerle yakınlaşmasına yol açtığını söyleyen Fransız siyasetçi, “NATO hedeflerine ulaşamazsa, bu çatışmanın sonucu Rusya, Çin, Rusya ve BRICS ile Hindistan ve Güney Afrika arasında büyük bir yakınlaşma olacak. Türkiye ve Rusya arasında da yakınlaşma var” dedi.“Washington’ın korktuğu şey, doların konumunun sorgulanması, ekonominin dolardan kurtulması ve Putin konuşmasında buna dikkat çekti” diyen Asselineau, “Bu çatışma Rusya için varoluşsal bir mesele. Oysa ABD ve Batı Avrupa için bambaşka bir mesele, onlar için varoluşsal bir mesele değil” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/trump-ukrayna-ihtilafini-birkac-saat-icinde-bitirebilecegimi-garanti-ediyorum-1067345980.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, fransa, siyasetçi
rusya, vladimir putin, ukrayna, fransa, siyasetçi

Fransız siysetçi Asselineau: Putin, Ukrayna meselesinin çok eskiye dayandığını ortaya koydu

05:28 22.02.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik
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Fransa’da Halk Cumhuriyeti Birliği partisinin lideri François Asselineau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü konuşmasında en çok tarihe yaptığı atıflara şaşırdığını belirtti.
Fransız politikacı François Asselineau, “Putin çok önemli bir şey gördü. Batı ve şahsen biz Fransa olarak, sanki Ukrayna’daki olaylar 24 Şubat 2022’de başlamış gibi, sanki öncesinde hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Rusya, aniden Ukrayna’ya saldırmaya karar veren işgalci ülke olarak gösteriliyor. Putin, bu meselenin çok eskiye dayandığını ve bu olayları, tarihi perspektif içinde bakmazsak anlayamayacağımızı ortaya koydu” ifadesini kullandı.
Bu çatışmanın, Rusya’nın bir dizi ülkelerle yakınlaşmasına yol açtığını söyleyen Fransız siyasetçi, “NATO hedeflerine ulaşamazsa, bu çatışmanın sonucu Rusya, Çin, Rusya ve BRICS ile Hindistan ve Güney Afrika arasında büyük bir yakınlaşma olacak. Türkiye ve Rusya arasında da yakınlaşma var” dedi.
“Washington’ın korktuğu şey, doların konumunun sorgulanması, ekonominin dolardan kurtulması ve Putin konuşmasında buna dikkat çekti” diyen Asselineau, “Bu çatışma Rusya için varoluşsal bir mesele. Oysa ABD ve Batı Avrupa için bambaşka bir mesele, onlar için varoluşsal bir mesele değil” diye ekledi.
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