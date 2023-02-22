https://sputniknews.com.tr/20230222/fransiz-siysetci-asselineau-putin-ukrayna-meselesinin-cok-eskiye-dayandigini-ortaya-koydu-1067355350.html

Fransız siysetçi Asselineau: Putin, Ukrayna meselesinin çok eskiye dayandığını ortaya koydu

Fransız siysetçi Asselineau: Putin, Ukrayna meselesinin çok eskiye dayandığını ortaya koydu

Fransa’da Halk Cumhuriyeti Birliği partisinin lideri François Asselineau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü konuşmasında en çok tarihe yaptığı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T05:28+0300

2023-02-22T05:28+0300

2023-02-22T05:28+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

fransa

siyasetçi

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Fransız politikacı François Asselineau, “Putin çok önemli bir şey gördü. Batı ve şahsen biz Fransa olarak, sanki Ukrayna’daki olaylar 24 Şubat 2022’de başlamış gibi, sanki öncesinde hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Rusya, aniden Ukrayna’ya saldırmaya karar veren işgalci ülke olarak gösteriliyor. Putin, bu meselenin çok eskiye dayandığını ve bu olayları, tarihi perspektif içinde bakmazsak anlayamayacağımızı ortaya koydu” ifadesini kullandı.Bu çatışmanın, Rusya’nın bir dizi ülkelerle yakınlaşmasına yol açtığını söyleyen Fransız siyasetçi, “NATO hedeflerine ulaşamazsa, bu çatışmanın sonucu Rusya, Çin, Rusya ve BRICS ile Hindistan ve Güney Afrika arasında büyük bir yakınlaşma olacak. Türkiye ve Rusya arasında da yakınlaşma var” dedi.“Washington’ın korktuğu şey, doların konumunun sorgulanması, ekonominin dolardan kurtulması ve Putin konuşmasında buna dikkat çekti” diyen Asselineau, “Bu çatışma Rusya için varoluşsal bir mesele. Oysa ABD ve Batı Avrupa için bambaşka bir mesele, onlar için varoluşsal bir mesele değil” diye ekledi.

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