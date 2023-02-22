https://sputniknews.com.tr/20230222/eski-antakya-belediye-baskani-senturk-yakin-cevremden-43-kisi-ve-buyuk-askim-hakani-kaybettim-1067426875.html

Eski Antakya Belediye Başkanı Şentürk: Yakın çevremden 43 kişi ve büyük aşkım Hakan’ı kaybettim

Eski Antakya Belediye Başkanı Şentürk: Yakın çevremden 43 kişi ve büyük aşkım Hakan’ı kaybettim

Eski Antakya Belediye Başkanı İris Şentürk, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını Radyo Sputnik’e anlattı. ‘Tam 43 kişi kaybettim. Yakın çevremden 43 kişi... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T17:44+0300

2023-02-22T17:44+0300

2023-02-23T17:54+0300

anlat bana

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deprem

arama kurtarma

enkaz

ölüm

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Eski Antakya Belediye Başkanı Şentürk: Yakın çevremden 43 kişi ve büyük aşkım Hakan’ı kaybettim Eski Antakya Belediye Başkanı Şentürk: Yakın çevremden 43 kişi ve büyük aşkım Hakan’ı kaybettim

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8’lik depremlerle büyük yıkımın yaşandığı Antakya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evlerini kaybeden binlerce vatandaş da farklı illerdeki akrabalarının yanına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.İris Şentürk: Önce büyük aşkım Hakan’ı kaybettimTürkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgede yaşayan depremzedeler birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Eski Antakya Belediye Başkanı İris Şentürk de deprem sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İris Şentürk, tam 43 yakınını kaybettiğini söyledi.Deprem anında kanser hastası olan eşiyle evini terk etmeye çalıştığını, ancak eşinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Şentürk, ‘Önce büyük aşkım Hakan’ı kaybettim. Hakan beni uyandırdı, kanserdi yeni ameliyat olmuştu, çabuk ol Hakan dedim. Evden çıktık, Hakan iki adım arkamda kaldı. Döndüm baktım evim tamamen yıkılmış. Hakan’a seslendim, maalesef ilk andan itibaren ses alamadım.’ dedi.‘Kepçenin önüne atlayarak, kocamın cesedini verin diye yalvararak çıkardık’Eşinin cenazesini 4 gün sonra enkazdan çıkarabildiklerini ifade eden Eski Antakya Belediye Başkanı İris Şentürk, yaşadıklarını şöyle anlattı:‘Evler yerle bir, koca betonları ellerimizde kaldırma şansımız yok. Kocamı 4 gün sonra kepçenin önüne atlayarak, kocamın cesedini verin diye yalvararak çıkardık. Kepçeci mecbur kaldı ve cenazesini çıkardık. Sonra başka bir kâbus başladı çünkü mezarlığa gideceksiniz araç yok, taşıyacak bir şey yok. Bir el arabası bulduk, 2 kilometre götürdük, bu sefer binlerce cenaze için kırtasiye işlemleri başladı, binlerce cenaze gelmişti. Ben 4. günde buldum kocamı, 4 gün hiç kimse yoktu. Telefon trafiği de sorunluydu hiç kimseye ulaşamadık.’‘Maalesef insanlar bağıra bağıra öldüler’Depremde üst katında oturan ablasını da kaybettiğini aktaran Şentürk, “Ablamın sesini duydum. Tam 30 saat uğraştık enkazdan çıkarmak için. Çıkardık ama hastanede kaybettik. Birinci derece akrabalarımla birlikte 43 yakınımı kaybettim. Başta kocam, kardeşlerim, yeğenlerim, yeğenlerimin çocukları olmak üzere. Çok çaresiz zamanlar yaşadık.” ifadesini kullandı.Şentürk, deprem sonrası yaşanan çaresizliği de anlatırken de şu ifadeleri kullandı:‘İnanılmaz bir çaresizlik, sokaklara tuvaletlerinizi yapıyorsunuz, su yok yemek yok hiçbir şey yok. Gönüllüler geldiler, yardım edin diye bağırıyorsunuz ses geliyor mu diyorlar. Cenazem var diyorsunuz gidiyorlar, canlı yoksa durmuyorlar ama canlıyı da çıkaramıyorlar çünkü ekipman yok. 200 küsur saat sonra bile insanları canlı çıkardılar. Arama kurtarma çalışmaları organize olsaydı birçok can kurtarılabilecek gibiydi. Maalesef insanlar bağıra bağıra öldüler. Tam 43 kişi kaybettim. Yakın çevremden 43 kişi kaybettim, 9’u çocuk. Hüznüm çok büyük, öfkem de çok büyük. Çok öfkeliyim. 15 gün oldu bir tane çadır bulamadım, tuvalet bulamadım, hepsi var deniliyor bunlar nerelere gitti. Antakyalılar çok sevilir, barışçıldır, sevgi doludur, insanlar Antakyalıları sever, herkes yardım göndermeye çalıştı AFAD el koydu. Ailelere gönderilen, şahsa gönderilen yardımlara bile el koydu. İnanılmaz bir öfkem var. Ankara’da kızımın arkadaşımın evinde kalıyorum. 8 kişi bilmediğimiz bir şehirde bilmediğimiz bir evde kalıyoruz. Antakya’ya döneceğiz.’

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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