Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230222/engin-ardic-kilicdaroglu-hic-bosuna-sevinmesin-genel-sonuc-degismeyecek--1067368715.html
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan, “seçim erteleme” tartışmalarını yorumladı. Ardıç, “Kılıçdaroğlu, hiç... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:25+0300
2023-02-22T13:25+0300
politika
engin ardıç
kemal kılıçdaroğlu
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103610/64/1036106406_9:0:992:553_1920x0_80_0_0_8bd8c77210c25766b34a366932b3a847.jpg
Ardıç, yazısında, “1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, 'konteynerlerde' de oy kullanılmış. Demek ki oluyormuş... Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır" ifadesini kullandı.Ardıç, şunları kaydetti:"Deprem gören illerde, 'vekil sayıları' da değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103610/64/1036106406_132:0:869:553_1920x0_80_0_0_1ee917953c7dcb61cf018a1ae85a015d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
engin ardıç, kemal kılıçdaroğlu, seçim
engin ardıç, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek

13:25 22.02.2023
© Fotoğraf : TwitterEngin Ardıç
Engin Ardıç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan, “seçim erteleme” tartışmalarını yorumladı. Ardıç, “Kılıçdaroğlu, hiç boşuna ‘AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek” düşüncesini dile getirdi.
Ardıç, yazısında, “1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, 'konteynerlerde' de oy kullanılmış. Demek ki oluyormuş... Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır" ifadesini kullandı.
Ardıç, şunları kaydetti:
"Deprem gören illerde, 'vekil sayıları' da değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала