https://sputniknews.com.tr/20230222/engin-ardic-kilicdaroglu-hic-bosuna-sevinmesin-genel-sonuc-degismeyecek--1067368715.html
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan, “seçim erteleme” tartışmalarını yorumladı. Ardıç, “Kılıçdaroğlu, hiç... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:25+0300
2023-02-22T13:25+0300
2023-02-22T13:25+0300
politika
engin ardıç
kemal kılıçdaroğlu
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103610/64/1036106406_9:0:992:553_1920x0_80_0_0_8bd8c77210c25766b34a366932b3a847.jpg
Ardıç, yazısında, “1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, 'konteynerlerde' de oy kullanılmış. Demek ki oluyormuş... Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır" ifadesini kullandı.Ardıç, şunları kaydetti:"Deprem gören illerde, 'vekil sayıları' da değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103610/64/1036106406_132:0:869:553_1920x0_80_0_0_1ee917953c7dcb61cf018a1ae85a015d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
engin ardıç, kemal kılıçdaroğlu, seçim
engin ardıç, kemal kılıçdaroğlu, seçim
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek
Abone ol
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan, “seçim erteleme” tartışmalarını yorumladı. Ardıç, “Kılıçdaroğlu, hiç boşuna ‘AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek” düşüncesini dile getirdi.
Ardıç, yazısında
, “1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, 'konteynerlerde' de oy kullanılmış. Demek ki oluyormuş... Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır"
ifadesini kullandı.
"Deprem gören illerde, 'vekil sayıları' da değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez."