https://sputniknews.com.tr/20230222/engin-ardic-kilicdaroglu-hic-bosuna-sevinmesin-genel-sonuc-degismeyecek--1067368715.html

Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek

Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hiç boşuna sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan, “seçim erteleme” tartışmalarını yorumladı. Ardıç, “Kılıçdaroğlu, hiç... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T13:25+0300

2023-02-22T13:25+0300

2023-02-22T13:25+0300

politika

engin ardıç

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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Ardıç, yazısında, “1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra, 'konteynerlerde' de oy kullanılmış. Demek ki oluyormuş... Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır. Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir. Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır" ifadesini kullandı.Ardıç, şunları kaydetti:"Deprem gören illerde, 'vekil sayıları' da değişmeyecektir. Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez."

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engin ardıç, kemal kılıçdaroğlu, seçim