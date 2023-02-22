https://sputniknews.com.tr/20230222/enerji-bakanligi-deprem-bolgesinde-elektrik-ve-dogalgaz-hatlarinda-sorun-yok-1067380935.html

Enerji Bakanlığı: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun yok

Enerji Bakanlığı: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı açıklandı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T17:53+0300

2023-02-22T17:53+0300

2023-02-22T17:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

deprem

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Deprem bölgesinde elektrik ve doğlagaz hatlarında sorun olmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik tarafında TEİAŞ, TEDAŞ ile elektrik dağıtım şirketlerinin; doğalgaz tarafında da BOTAŞ ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla şehirlerdeki elektrik ve doğal gaz iletim/dağıtım hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir. Depremden etkilenen 11 ilimizde şu an itibarıyla elektrik ve doğalgaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır." denildi.Binalara elektrik ve doğalgaz verilmesiyle ilgili sürecin, can ve mal güvenliği öncelenerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli yürütüldüğü belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğalgaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğalgaz hizmetinden faydalanamayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, deprem