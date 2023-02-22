https://sputniknews.com.tr/20230222/egitim-is-baskani-ozbay-depremzede-cocuklar-kiyafetleri-olmadiklari-icin-okula-gitmeye-utaniyor-1067383154.html

Eğitim İş Başkanı Özbay: Depremzede çocuklar kıyafetleri olmadıkları için okula gitmeye utanıyor

Eğitim İş Başkanı Özbay: Depremzede çocuklar kıyafetleri olmadıkları için okula gitmeye utanıyor

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, başka illere giden çocukların üniformaları olmadığı için okula gitmeye utandıklarını söyledi. Bölgedeki öğretmenler için... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T18:49+0300

2023-02-22T18:49+0300

2023-02-22T18:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

okul

üniforma

travma

deprem

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrasında, eğitime tekrar nasıl dönüleceği tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), isteyen öğrencilerin farklı illerdeki okullara naklinin yapılacağını belirtirken, birçok öğrenci hâla nakil işlemlerini gerçekleştiremedi.Radyo Sputnik’te yayınlanan ve Çağlar Öner ile Ata Arslan’ın sunduğu Öğle Ajandası programına konuk olan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, gelinen noktayı ve yapılması gerekenleri anlattı. Özbay, hükümetin depremzede çocukları başka okullara nakletme işleminde bulunmasının, okul içinde okul çıkarma sihirbazlığı olduğunu söylerken, “Yıllardır söz verdikleri, tam gün eğitim, teneffüs hakkı, öğle arası dinlenme hakkı gibi hakların hepsi rafa kalktı çünkü yeterli derslik yok, yeterli okul yok. Bu sefer bu bölgeden gelen çocuklarımıza yer açmak için ikili eğitime geçilecek. Bu yolla okul içinde okul çıkarma sihirbazlığına girişiyorlar” dedi.Kadem Özbay: Depremzede çocuklar kıyafetleri olmadıkları için okula gitmeye utanıyorMEB’in deprem bölgesindeki çocukların istediklerinde başka illerdeki okullara naklinin yapılacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Kadem Özbay, şu ifadeleri kullandı:‘Milli Eğitim Bakanı geçen gün yaptığı açıklamada 100 bin öğrenciden bahsediyor ama bölgede 4 milyon öğrenci var. Hâla çok büyük sayıda öğrenci bölgeden nakil yapmamış ya da yapamamış. Konuştuğumuz bazı aileler şunu söylüyor, Ankara’ya sığındık, İstanbul’a sığındık ama çocuğumuzu okula gönderebilecek halimiz yok, üzerimizde kıyafetimiz yok diyor. Şu anki olay yalnızca okulu açtık demekle çözülebilecek bir olay değil. Gerçekten sosyolojik travma yaşıyoruz ve birlikte yürütülmesi gereken bir süreç var. Buradaki insanların ekonomik ihtiyaçlarının devlet tarafından tespit edilmesi lazım. Bu çocuklar üzerlerinde kıyafetleri olmadıkları için okul ortamına gitmeye utanır haldeler. Büyük travmalar yaşadıkları için bir süre daha okula gitmeme yönünde tavır alan çocuklarımız da olacak. Devletin tamamen bunları tespit edip gerekirse yerinde bunlara ulaşarak psikolojik anlamda destek olması lazım.’Deprem bölgesinde 3 milyon 900 bine yakın öğrenci olduğunu belirten Kadem Özbay, ‘Bu konuda ciddi bir çalışma maalesef görmüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının okulları açma iradesini önemsiyoruz ama olayın yalnızca okulla sınırlı olmadığını, velinin, çocuğun, yurttaşın psikolojik durumunun tespit edilmesi, eksiklerinin ivedilikle giderilmesi lazım. Şimdi bir öğretmen arkadaşımız bölgeden çıktı, öğretmenimiz mental olarak ders vermeye hazır değil. Üzerinde kıyafeti yok. Öğretmen, ben pijamamla, eşofmanımla çıktım. Kıyafetimi alamadım nasıl okula gideyim diyor. Ciddi travmalar var burada’ şeklinde konuştu.

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deprem, okul, üniforma, travma, deprem