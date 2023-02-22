https://sputniknews.com.tr/20230222/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067357926.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8680 liradan, euro 20.1100 liradan güne başladı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:15+0300

2023-02-22T09:15+0300

2023-02-22T09:15+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 18.8660 liradan alınan dolar 18.8680 liradan satılıyor. 20.1080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1100 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8680 lira, euronun satış fiyatı ise 20.1160 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 114 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 804 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 195 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1836 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.66 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.149 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067306443.html

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