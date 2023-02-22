https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakirda-galeria-is-merkezinin-yikimi-durduruldu-iceride-kedi-var-1067376654.html

Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durduruldu: 'İçeride kedi var'

Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durduruldu: 'İçeride kedi var'

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T15:55+0300

2023-02-22T15:55+0300

2023-02-22T16:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067376796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0034bf8a2f0b64b419a6177b89578bcd.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakirda-agir-hasarli-galeria-is-merkezi-ve-ustundeki-sitenin-yikimina-baslandi-1067364769.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır