Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakirda-galeria-is-merkezinin-yikimi-durduruldu-iceride-kedi-var-1067376654.html
Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durduruldu: 'İçeride kedi var'
Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durduruldu: 'İçeride kedi var'
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:55+0300
2023-02-22T16:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067376796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0034bf8a2f0b64b419a6177b89578bcd.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakirda-agir-hasarli-galeria-is-merkezi-ve-ustundeki-sitenin-yikimina-baslandi-1067364769.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067376796_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05bd68537b36737a69fee90a6f85bfcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır
diyarbakır

Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durduruldu: 'İçeride kedi var'

15:55 22.02.2023 (güncellendi: 16:02 22.02.2023)
© AADiyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı
12:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала