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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakirda-agir-hasarli-galeria-is-merkezi-ve-ustundeki-sitenin-yikimina-baslandi-1067364769.html
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı
Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:06+0300
2023-02-22T12:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
diyarbakır
site
bina
enkaz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başladı.Güvenlik önlemi alınan alanda iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde yıkım çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/deprem-sabahi-kacan-muteahhidin-havuz-icin-kolonlari-kestigi-iddia-edildi-1067332112.html
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deprem, diyarbakır, site, bina, enkaz
deprem, diyarbakır, site, bina, enkaz

Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı

12:06 22.02.2023
© AADiyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başladı.
Güvenlik önlemi alınan alanda iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde yıkım çalışmaları sürüyor.
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi
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