https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakir-gune-4-buyuklugunde-depremle-uyandi-1067355808.html
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
AFAD verilerine göre Diyarbakır Dicle merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T06:42+0300
2023-02-22T06:42+0300
2023-02-22T06:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
diyarbakır
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AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.
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deprem, türkiye, diyarbakır
deprem, türkiye, diyarbakır
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
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AFAD verilerine göre Diyarbakır Dicle merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.