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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakir-gune-4-buyuklugunde-depremle-uyandi-1067355808.html
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
AFAD verilerine göre Diyarbakır Dicle merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T06:42+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
diyarbakır
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AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.
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deprem, türkiye, diyarbakır
deprem, türkiye, diyarbakır

Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı

06:42 22.02.2023
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da, geceyi sokakta geçiren vatandaşlar battaniye, yiyecek ve içecek istedi
Diyarbakır'da, geceyi sokakta geçiren vatandaşlar battaniye, yiyecek ve içecek istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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AFAD verilerine göre Diyarbakır Dicle merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.
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