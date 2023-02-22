https://sputniknews.com.tr/20230222/diyarbakir-gune-4-buyuklugunde-depremle-uyandi-1067355808.html

Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı

Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı

AFAD verilerine göre Diyarbakır Dicle merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T06:42+0300

2023-02-22T06:42+0300

2023-02-22T06:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

türkiye

diyarbakır

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AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede 7 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde de büyüklükleri 4, 5 ve 6 olan sarsıntılar devam ediyor.

diyarbakır

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deprem, türkiye, diyarbakır