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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/depremzedelerin-kirilan-ve-kaybolan-tibbi-cihazlari-icin-belge-istenmeyecek-1067367874.html
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların, kırılan ve kaybolan tıbbi cihaz ve malzemelerinin karşılanmasında belge talep... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:52+0300
2023-02-22T12:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
belge
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların sağlık hizmeti sunucularına müracaatları başta olmak üzere ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temininde mağduriyetlerin önlenmesi için bir dizi kararı uygulamaya başladı.İlk olarak sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus reçetesiz temin edilmesini kararlaştıran SGK, vatandaşların hastane başvurularında muayene katılım payı, eczane başvurularında ise reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması kararı aldı.Tıbbi cihaz ve malzemelerin deprem nedeniyle kırılma ve kaybolma gibi olumsuzluklarla kullanılmaz hale gelme ihtimali de göz önünde bulundurularak, hastaların evde kullandıkları ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, CPAP, BPAP gibi cihazlar ile eksternal protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, mikroinfüzyon pompası, tekerlekli sandalye, nebülizatör, aspirasyon cihazı gibi cihazlar için ayrıca belge (reçete ya da rapor) istenmeyecek şekilde MEDULA sistemi kayıtları referans alınarak temin edilmesi sağlandı.Öte yandan, vatandaşların ekonomik olarak sıkıntıya girmemeleri için 6 Şubat öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları da ertelendi.
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deprem, belge, çevre ve şehircilik bakanlığı
deprem, belge, çevre ve şehircilik bakanlığı

Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

12:52 22.02.2023
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Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların, kırılan ve kaybolan tıbbi cihaz ve malzemelerinin karşılanmasında belge talep edilmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların sağlık hizmeti sunucularına müracaatları başta olmak üzere ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temininde mağduriyetlerin önlenmesi için bir dizi kararı uygulamaya başladı.
İlk olarak sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus reçetesiz temin edilmesini kararlaştıran SGK, vatandaşların hastane başvurularında muayene katılım payı, eczane başvurularında ise reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması kararı aldı.
Tıbbi cihaz ve malzemelerin deprem nedeniyle kırılma ve kaybolma gibi olumsuzluklarla kullanılmaz hale gelme ihtimali de göz önünde bulundurularak, hastaların evde kullandıkları ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, CPAP, BPAP gibi cihazlar ile eksternal protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, mikroinfüzyon pompası, tekerlekli sandalye, nebülizatör, aspirasyon cihazı gibi cihazlar için ayrıca belge (reçete ya da rapor) istenmeyecek şekilde MEDULA sistemi kayıtları referans alınarak temin edilmesi sağlandı.
Öte yandan, vatandaşların ekonomik olarak sıkıntıya girmemeleri için 6 Şubat öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları da ertelendi.
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