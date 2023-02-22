https://sputniknews.com.tr/20230222/depremden-hasarsiz-kurtuldu-simdi-insaatta-cok-demir-kullandi-diye-kizdigi-ustasini-ariyor-1067357140.html
Depremden hasarsız kurtuldu, şimdi 'inşaatta çok demir kullandı' diye kızdığı ustasını arıyor
Depremden hasarsız kurtuldu, şimdi 'inşaatta çok demir kullandı' diye kızdığı ustasını arıyor
Kahramanmaraş’ta pek çok yeni bina yıkılırken, vatandaşların yapımını kendilerinin üstlendiği binaların çoğu ise ayakta. Depremden hasarsız kurtulan bir... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T08:15+0300
2023-02-22T08:15+0300
2023-02-22T08:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
inşaat
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Peş peşe yaşadıkları iki büyük depremden hasarsız ve kayıpsız çıkan vatandaşlar, kurtuluşlarının yaptırdıkları inşaatların deprem yönetmeliğine uygun yapılmasına borçlu olduğunu vurguluyor.Milliyet gazetesinden Namık Durukan ve Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Egemenlik Mahallesi 21. sokaktaki 16 numaralı üç katlı evinin iki depremden de hasarsız çıktığını Milliyet’e anlatan emekli imam Mehmet Bayana, şöyle konuştu:‘Beni iflas ettireceksin dedim'Binanın yapım aşamasında tartıştığı inşaat işçileri ve mühendisten özür dilemek istediğini söyleyen Bayana, “Binanın yapım aşamasında ‘Beni iflas ettireceksin’ dediğim kalıpçının ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anladım. Ona bir özür borcum var, görürsem özür dileyeceğim.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230222/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-16-gunu-1067356431.html
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kahramanmaraş, deprem, inşaat
kahramanmaraş, deprem, inşaat
Depremden hasarsız kurtuldu, şimdi 'inşaatta çok demir kullandı' diye kızdığı ustasını arıyor
08:15 22.02.2023 (güncellendi: 08:21 22.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta pek çok yeni bina yıkılırken, vatandaşların yapımını kendilerinin üstlendiği binaların çoğu ise ayakta. Depremden hasarsız kurtulan bir Kahramanmaraş sakini, inşaat sırasında 'çok demir kullandı' diye kızdığı ve "Beni iflas ettireceksin, bu kadar demir döşenir mi?’"diyerek tepki gösterdiği kalıp ustasının peşine düştü.
Peş peşe yaşadıkları iki büyük depremden hasarsız ve kayıpsız çıkan vatandaşlar, kurtuluşlarının yaptırdıkları inşaatların deprem yönetmeliğine uygun yapılmasına borçlu olduğunu vurguluyor.
Milliyet gazetesinden Namık Durukan ve Seçkin Şenvardar'ın haberine
göre, Egemenlik Mahallesi 21. sokaktaki 16 numaralı üç katlı evinin iki depremden de hasarsız çıktığını Milliyet’e anlatan emekli imam Mehmet Bayana, şöyle konuştu:
‘Beni iflas ettireceksin dedim'
“Binayı inşa ederken çimentosunu, demirini kendim aldım. Bir gün geldim baktım ustalar tabana çok sık demir döşüyorlar, kalıpçıya ‘Beni iflas ettireceksin, bu kadar demir döşenir mi?’ diyerek söylendim. O da bana ‘Mühendis ne verdiyse ben o demiri atıyorum’ dedi. Mühendis ise ‘Belki ileride bir kat daha çıkarsın’ demişti. Sonra mühendisin dediği gibi ben bir kat daha çıkıp binayı üç katlı yaptım. O zaman kalıpçı bana ‘Mehmet amca burada 9 şiddetinde bir deprem dahi olsa bu bina yıkılmaz, yan yatar’ demişti. 19 ton 750 kilo demir kullandım bu binaya. Şimdi diyorum ki iyi ki de işi sağlama alıp bu şekilde yaptırmışım.”
Binanın yapım aşamasında tartıştığı inşaat işçileri ve mühendisten özür dilemek istediğini söyleyen Bayana, “Binanın yapım aşamasında ‘Beni iflas ettireceksin’ dediğim kalıpçının ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anladım. Ona bir özür borcum var, görürsem özür dileyeceğim.” diye konuştu.