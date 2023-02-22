Depremden hasarsız kurtuldu, şimdi 'inşaatta çok demir kullandı' diye kızdığı ustasını arıyor

“Binayı inşa ederken çimentosunu, demirini kendim aldım. Bir gün geldim baktım ustalar tabana çok sık demir döşüyorlar, kalıpçıya ‘Beni iflas ettireceksin, bu kadar demir döşenir mi?’ diyerek söylendim. O da bana ‘Mühendis ne verdiyse ben o demiri atıyorum’ dedi. Mühendis ise ‘Belki ileride bir kat daha çıkarsın’ demişti. Sonra mühendisin dediği gibi ben bir kat daha çıkıp binayı üç katlı yaptım. O zaman kalıpçı bana ‘Mehmet amca burada 9 şiddetinde bir deprem dahi olsa bu bina yıkılmaz, yan yatar’ demişti. 19 ton 750 kilo demir kullandım bu binaya. Şimdi diyorum ki iyi ki de işi sağlama alıp bu şekilde yaptırmışım.”