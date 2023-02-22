https://sputniknews.com.tr/20230222/depremde-ailesini-kaybeden-adam-kayitlara-olu-olarak-gecti-yasadigini-kanitlamaya-calisiyor-1067360083.html

Depremde ailesini kaybeden adam kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Depremde ailesini kaybeden adam kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Hatay’da ailesinin yanına giden eşiyle 22 aylık kız bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar, deprem anında Antalya’da olmasına karşın ölü olarak kayıtlara... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T10:29+0300

2023-02-22T10:29+0300

2023-02-22T10:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

hatay

deprem

ölü

vefat

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Antalya’da yaşayan Furkan Uçar’ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina’nın bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı. Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar, büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile işyerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynunda, kızının bilekliğini de koluna taktı.Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği E-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 E-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.Yaşanılan hatanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uçar, şunları söyledi:'Polis çevirse, ölü adamın kimliği var üzerimde. Avukata vekalet bile veremiyorum, çünkü ölüyüm'Bu durumun başka kişilerde de yaşanabileceği uyarısında da bulunan Uçar, yapılan hatanın düzeltilmesini istedi. “Avukata vekalet bile veremiyorum, çünkü ölüyüm” diyen Uçar, “Bu durum ben de varsa, başkalarında da vardır. Bu eğer hataysa, hatayı yapan sıcak odasında koltuğunda otururken, ben kapı kapı dolaşıp hayatta olduğumu ispatlamaya çalışacağım. Acım var, sağ olsun eşim dostum uzaklaşmam için imkanlar sundular. Yola çıkacakken çıkamıyorum. Beni polis çevirse, ölü bir adamın kimliği var üzerinde. Yağmacı muamelesi göreceğim. Ben kendi kimliğimle şuan yokum. Eşimin yüzüğü boynumda, kızımın bilekliği kolumda. Ben acımı yaşayamayıp, şuan ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Kurban olduğum Allah yaşarken öldürmedi beni ama bunu kim yaptıysa yaşarken öldürdü beni. Bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorum. Benim vefat haberimi belki kalp hastası bir atam alacak ve vefat edecek. Bunun sorumlusu kim? Hesabımı kim verecek. Ben o bölgede yaşamama rağmen bu bana yapıldıysa o bölgede yaşayan insanlara neler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.'Deprem olmasaydı 2 saat sonra yola çıkacaklardı'Uçar, depremde kaybettiği sevdiklerine ilişkin duygularını ise şöyle dile getirdi:

hatay

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türkiye, hatay, deprem, ölü, vefat