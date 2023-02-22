https://sputniknews.com.tr/20230222/cumhurbaskani-erdogandan-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmeze-ziyaret-1067373751.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:59+0300
2023-02-22T14:59+0300
2023-02-22T14:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" demişti.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.
Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" demişti.