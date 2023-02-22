https://sputniknews.com.tr/20230222/cumhurbaskani-erdogandan-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmeze-ziyaret-1067373751.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T14:59+0300

2023-02-22T14:59+0300

2023-02-22T14:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067041151_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_a8cece1314c6d1ad53126a7466dbcda9.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan