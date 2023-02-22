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https://sputniknews.com.tr/20230222/cnnin-sarmat-denemesi-basarisiz-oldu-iddiasina-rus-disislerinden-yanit-inanmayin-1067385304.html
CNN’in ‘Sarmat denemesi başarısız oldu’ iddiasına Rus Dışişleri’nden yanıt: İnanmayın
CNN’in ‘Sarmat denemesi başarısız oldu’ iddiasına Rus Dışişleri’nden yanıt: İnanmayın
CNN’nin, Rusya’nın Sarmat kıtalararası balistik füze denemesinin başarısız olduğu iddiasını değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, 'kendini... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T19:31+0300
2023-02-22T19:31+0300
dünya
sergey ryabkov
cnn
sarmat
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, son zamanlarda medyada, ülke yönetiminin tepkisini ölçmeyi amaçlayan “görünüşte gerçekçi ama aslında gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ve zararlı” çok sayıda iddianın dolaştığını söyledi. Rus diplomat, “Medyada çıkan her şeye güvenmemeli. Üstelik bu kaynak, son yıllarda tamamen kendini itibarsızlaştıran ve tamamen kendini, ABD’deki belirli grupların ve siyasi elitinin belirli bölümünün çıkarlarına hizmet etmeye adayan CNN’se hiç güvenmemeli” ifadesini kullandı.Füze denemesiyle ilgili yorum yapmayan Ryabkov, “Halka açıklanmaya değer tüm bilgiler Savunma Bakanlığı’na ait kaynaklarda çıkıyor” dedi.ABD merkezli televizyon CNN, Washington’daki iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’i ziyaret ettiği sırada, Rusya’nın Sarmat füzesini test ettiğini bildirmişti. Haberde, denemenin başarısız olduğu öne sürülmüştü. Kaynaklardan biri, Moskova’nın testle ilgili önceden Washington’a bilgi verdiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başarısız denemeyle ilgili soruyu Savunma Bakanlığı’na yönlendirmişti. Peskov, “Bu soruya cevap veremem. Bu, Savunma Bakanlığı'nın ayrıcalığı” demişti.
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sergey ryabkov, cnn, sarmat

CNN’in ‘Sarmat denemesi başarısız oldu’ iddiasına Rus Dışişleri’nden yanıt: İnanmayın

19:31 22.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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CNN’nin, Rusya’nın Sarmat kıtalararası balistik füze denemesinin başarısız olduğu iddiasını değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, 'kendini itibarsızlaştıran televizyonun verdiği bilgiye inanmama' çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, son zamanlarda medyada, ülke yönetiminin tepkisini ölçmeyi amaçlayan “görünüşte gerçekçi ama aslında gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ve zararlı” çok sayıda iddianın dolaştığını söyledi. Rus diplomat, “Medyada çıkan her şeye güvenmemeli. Üstelik bu kaynak, son yıllarda tamamen kendini itibarsızlaştıran ve tamamen kendini, ABD’deki belirli grupların ve siyasi elitinin belirli bölümünün çıkarlarına hizmet etmeye adayan CNN’se hiç güvenmemeli” ifadesini kullandı.
Füze denemesiyle ilgili yorum yapmayan Ryabkov, “Halka açıklanmaya değer tüm bilgiler Savunma Bakanlığı’na ait kaynaklarda çıkıyor” dedi.
ABD merkezli televizyon CNN, Washington’daki iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’i ziyaret ettiği sırada, Rusya’nın Sarmat füzesini test ettiğini bildirmişti. Haberde, denemenin başarısız olduğu öne sürülmüştü. Kaynaklardan biri, Moskova’nın testle ilgili önceden Washington’a bilgi verdiğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başarısız denemeyle ilgili soruyu Savunma Bakanlığı’na yönlendirmişti. Peskov, “Bu soruya cevap veremem. Bu, Savunma Bakanlığı'nın ayrıcalığı” demişti.
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