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https://sputniknews.com.tr/20230222/ciain-kuzey-akimi-patlattigini-yazan-abdli-gazeteci-hersh-kongreye-ifade-vermeyi-reddetti-1067351943.html
CIA'in Kuzey Akım'ı patlattığını yazan ABD'li gazeteci Hersh Kongre'ye ifade vermeyi reddetti
CIA'in Kuzey Akım'ı patlattığını yazan ABD'li gazeteci Hersh Kongre'ye ifade vermeyi reddetti
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getiren ABD'li... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T00:55+0300
2023-02-22T00:55+0300
dünya
seymour hersh
cia
sabotaj
kuzey akım
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Sputnik'e demeç veren ABD'li gazeteci Hersh, "Kongre'ye ifade vermeye gitmiyorum. 50 yıldır işimdeyim ve gazetecilik yapıyorum. Hazırladığım materyalleri anlatmak için Kongre'ye gitmiyorum. Bu benim işim değil. Ben sadece yazıyorum. Beni Kongre'de ifade verirken asla görmeyeceksiniz. Bunu asla yapmadım" dedi.Rusya'nın çağrısı üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım sabotajları hakkında yapılacak toplantıya katılmayacağını da kaydeden Hersh, daha yazacağı şeyler olduğunu söyledi.Siyasi işler yapmadığının ve sadece bir haberci olduğunun altını çizen Hersh, çok kısa süre önce Almanların Max Planck Enstitüsü'nde bu konuda büyük bir konferans düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiklerini ancak bu teklifi de reddettiğini belirtti.Hersh, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturma yapmaması konusunda BM'den baskı görüp görmediğinin sorulmasına üzerine, "Benim ne düşündüğüm önemli değil. Her gün ne düşündükleri hakkında konuşan birçok insan var. Ben sadece bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktarmıştı.
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seymour hersh, cia, sabotaj, kuzey akım
seymour hersh, cia, sabotaj, kuzey akım

CIA'in Kuzey Akım'ı patlattığını yazan ABD'li gazeteci Hersh Kongre'ye ifade vermeyi reddetti

00:55 22.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getiren ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Kongre'nin önünde hiçbir zaman ifade vermeyeceğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren ABD'li gazeteci Hersh, "Kongre'ye ifade vermeye gitmiyorum. 50 yıldır işimdeyim ve gazetecilik yapıyorum. Hazırladığım materyalleri anlatmak için Kongre'ye gitmiyorum. Bu benim işim değil. Ben sadece yazıyorum. Beni Kongre'de ifade verirken asla görmeyeceksiniz. Bunu asla yapmadım" dedi.

Rusya'nın çağrısı üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım sabotajları hakkında yapılacak toplantıya katılmayacağını da kaydeden Hersh, daha yazacağı şeyler olduğunu söyledi.

Siyasi işler yapmadığının ve sadece bir haberci olduğunun altını çizen Hersh, çok kısa süre önce Almanların Max Planck Enstitüsü'nde bu konuda büyük bir konferans düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiklerini ancak bu teklifi de reddettiğini belirtti.

Hersh, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturma yapmaması konusunda BM'den baskı görüp görmediğinin sorulmasına üzerine, "Benim ne düşündüğüm önemli değil. Her gün ne düşündükleri hakkında konuşan birçok insan var. Ben sadece bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.

Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktarmıştı.
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