https://sputniknews.com.tr/20230222/ciain-kuzey-akimi-patlattigini-yazan-abdli-gazeteci-hersh-kongreye-ifade-vermeyi-reddetti-1067351943.html

CIA'in Kuzey Akım'ı patlattığını yazan ABD'li gazeteci Hersh Kongre'ye ifade vermeyi reddetti

CIA'in Kuzey Akım'ı patlattığını yazan ABD'li gazeteci Hersh Kongre'ye ifade vermeyi reddetti

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getiren ABD'li... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T00:55+0300

2023-02-22T00:55+0300

2023-02-22T00:55+0300

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seymour hersh

cia

sabotaj

kuzey akım

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Sputnik'e demeç veren ABD'li gazeteci Hersh, "Kongre'ye ifade vermeye gitmiyorum. 50 yıldır işimdeyim ve gazetecilik yapıyorum. Hazırladığım materyalleri anlatmak için Kongre'ye gitmiyorum. Bu benim işim değil. Ben sadece yazıyorum. Beni Kongre'de ifade verirken asla görmeyeceksiniz. Bunu asla yapmadım" dedi.Rusya'nın çağrısı üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım sabotajları hakkında yapılacak toplantıya katılmayacağını da kaydeden Hersh, daha yazacağı şeyler olduğunu söyledi.Siyasi işler yapmadığının ve sadece bir haberci olduğunun altını çizen Hersh, çok kısa süre önce Almanların Max Planck Enstitüsü'nde bu konuda büyük bir konferans düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiklerini ancak bu teklifi de reddettiğini belirtti.Hersh, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturma yapmaması konusunda BM'den baskı görüp görmediğinin sorulmasına üzerine, "Benim ne düşündüğüm önemli değil. Her gün ne düşündükleri hakkında konuşan birçok insan var. Ben sadece bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktarmıştı.

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seymour hersh, cia, sabotaj, kuzey akım