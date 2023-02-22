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https://sputniknews.com.tr/20230222/borsa-gunun-ilk-yarisinda-geriledi-1067368748.html
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kaybederek 5.090,04 puana geriledi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:18+0300
2023-02-22T13:18+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
ekonomi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,35 puan değer kaybederek 5.090,04'e indi. Toplam işlem hacmi 41,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,38 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 9,09 ile taş, toprak oldu.Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, Banka'nın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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borsa, borsa istanbul, ekonomi
borsa, borsa istanbul, ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

13:18 22.02.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kaybederek 5.090,04 puana geriledi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,35 puan değer kaybederek 5.090,04'e indi. Toplam işlem hacmi 41,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,38 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 9,09 ile taş, toprak oldu.
Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, Banka'nın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
EKONOMİ
Borsa güne düşüşle başladı
17 Şubat, 10:21
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