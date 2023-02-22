https://sputniknews.com.tr/20230222/blaha-batili-politikacilar-nukleer-guce-sahip-ulkeye-karsi-klasik-savasin-kazanilamayacagini-unuttu-1067352860.html

Blaha: Batılı politikacılar nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttu

Blaha: Batılı politikacılar nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttu

Slovak parlamentosu milletvekili ve Rota–Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, Batılı politikacıların nükleer güce... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T01:25+0300

2023-02-22T01:25+0300

2023-02-22T01:25+0300

ukrayna krizi

slovakya

rota–sosyal demokrasi partisi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir putin

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Blaha, nükleer silahlar alanındaki durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek, “Bu, bir dizi önemli anlaşmaya uymayı bırakan ve uzun süredir dünyayı üçüncü bir dünya savaşına iten Batılı ülkelerin sorumsuz politikalarının bir sonucudur. Sanki nükleer güce sahip bir ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unutmuşlar gibi. Hepimizi riske atıyorlar, hap almış çocuklar gibi davranıyorlar. Durum kontrolden çıkıyor, görmüyorlar mı?” ifadelerini kullandı.Rusya’ya karşı düşmanca eylemlerin durdurulmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğuna vurgu yapan Slovak politikacı, “Bu olmadan barışa ulaşamayız” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımı askıya aldıklarını ama bunun anlaşmadan çekilmek anlamına gelmediğini söyledi. Bunun ,nükleer güce sahip üklerin nükleer silahlarını geliştirmeye devam ettiklerini ve Rus nükleer tesislerine erişim konusunda ısrar etmeleri gerçeği karşısında alınan zorunlu bir karar olduğunu vurgulayan Rus lider, Moskova’nın Washington'un doğal nükleer silah denemesi yapmayı planladığına dair kanıtlara sahip olduğunu ifade etti.

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