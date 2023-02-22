https://sputniknews.com.tr/20230222/blaha-batili-politikacilar-nukleer-guce-sahip-ulkeye-karsi-klasik-savasin-kazanilamayacagini-unuttu-1067352860.html
Blaha: Batılı politikacılar nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttu
Blaha: Batılı politikacılar nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttu
Slovak parlamentosu milletvekili ve Rota–Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, Batılı politikacıların nükleer güce... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T01:25+0300
2023-02-22T01:25+0300
2023-02-22T01:25+0300
ukrayna krizi
slovakya
rota–sosyal demokrasi partisi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
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Blaha, nükleer silahlar alanındaki durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek, “Bu, bir dizi önemli anlaşmaya uymayı bırakan ve uzun süredir dünyayı üçüncü bir dünya savaşına iten Batılı ülkelerin sorumsuz politikalarının bir sonucudur. Sanki nükleer güce sahip bir ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unutmuşlar gibi. Hepimizi riske atıyorlar, hap almış çocuklar gibi davranıyorlar. Durum kontrolden çıkıyor, görmüyorlar mı?” ifadelerini kullandı.Rusya’ya karşı düşmanca eylemlerin durdurulmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğuna vurgu yapan Slovak politikacı, “Bu olmadan barışa ulaşamayız” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımı askıya aldıklarını ama bunun anlaşmadan çekilmek anlamına gelmediğini söyledi. Bunun ,nükleer güce sahip üklerin nükleer silahlarını geliştirmeye devam ettiklerini ve Rus nükleer tesislerine erişim konusunda ısrar etmeleri gerçeği karşısında alınan zorunlu bir karar olduğunu vurgulayan Rus lider, Moskova’nın Washington'un doğal nükleer silah denemesi yapmayı planladığına dair kanıtlara sahip olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-bugun-federal-mecliste-konusma-yapacak-1067306618.html
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slovakya, rota–sosyal demokrasi partisi, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
slovakya, rota–sosyal demokrasi partisi, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
Blaha: Batılı politikacılar nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttu
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Slovak parlamentosu milletvekili ve Rota–Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, Batılı politikacıların nükleer güce sahip ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unuttuklarını söyledi.
Blaha, nükleer silahlar alanındaki durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek, “Bu, bir dizi önemli anlaşmaya uymayı bırakan ve uzun süredir dünyayı üçüncü bir dünya savaşına iten Batılı ülkelerin sorumsuz politikalarının bir sonucudur. Sanki nükleer güce sahip bir ülkeye karşı klasik savaşın kazanılamayacağını unutmuşlar gibi. Hepimizi riske atıyorlar, hap almış çocuklar gibi davranıyorlar. Durum kontrolden çıkıyor, görmüyorlar mı?” ifadelerini kullandı.
Rusya’ya karşı düşmanca eylemlerin durdurulmasının olmazsa olmaz bir koşul olduğuna vurgu yapan Slovak politikacı, “Bu olmadan barışa ulaşamayız” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında
, Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımı askıya aldıklarını ama bunun anlaşmadan çekilmek anlamına gelmediğini söyledi. Bunun ,nükleer güce sahip üklerin nükleer silahlarını geliştirmeye devam ettiklerini ve Rus nükleer tesislerine erişim konusunda ısrar etmeleri gerçeği karşısında alınan zorunlu bir karar olduğunu vurgulayan Rus lider, Moskova’nın Washington'un doğal nükleer silah denemesi yapmayı planladığına dair kanıtlara sahip olduğunu ifade etti.