https://sputniknews.com.tr/20230222/benzine-indirim-geliyor-1067359361.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T10:05+0300

2023-02-22T10:05+0300

2023-02-22T10:05+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.94 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230214/motorin-ve-benzine-zam-1067000378.html

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benzin, akaryakıt, indirim