https://sputniknews.com.tr/20230222/benzine-indirim-geliyor-1067359361.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T10:05+0300
2023-02-22T10:05+0300
2023-02-22T10:05+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.94 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/motorin-ve-benzine-zam-1067000378.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, akaryakıt, indirim
benzin, akaryakıt, indirim
Benzine indirim geliyor
Abone ol
23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.94 liradan satılıyor.