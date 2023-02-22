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https://sputniknews.com.tr/20230222/benzine-indirim-geliyor-1067359361.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T10:05+0300
2023-02-22T10:05+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.94 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/motorin-ve-benzine-zam-1067000378.html
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benzin, akaryakıt, indirim
benzin, akaryakıt, indirim

Benzine indirim geliyor

10:05 22.02.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 23 Şubat'tan itibaren benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.94 liradan satılıyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
EKONOMİ
Motorin ve benzine zam
14 Şubat, 08:57
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