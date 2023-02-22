https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-kurum-asla-fiyat-artislarina-da-musaade-etmeyecegiz-1067381339.html

Bakan Kurum: Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz

Bakan Kurum: Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz

Bakan Kurum, "İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T18:16+0300

2023-02-22T18:16+0300

2023-02-22T19:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, "(İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye

murat kurum