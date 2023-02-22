https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-kurum-asla-fiyat-artislarina-da-musaade-etmeyecegiz-1067381339.html
Bakan Kurum: Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum, "İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T18:16+0300
2023-02-22T18:16+0300
2023-02-22T19:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, "(İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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murat kurum
Bakan Kurum: Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz
18:16 22.02.2023 (güncellendi: 19:06 22.02.2023) Abone ol
Bakan Kurum, "İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "(İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.