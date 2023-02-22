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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-koca-musluk-suyunu-ne-zaman-icecegimizi-valilik-ya-da-kaymakamlik-paylasacak-1067367997.html
Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak" dedi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor.
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fahrettin koca
fahrettin koca

Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak

12:54 22.02.2023 (güncellendi: 12:56 22.02.2023)
© AA / Aytuğ Can SencarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor.
Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
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