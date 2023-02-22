https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-koca-musluk-suyunu-ne-zaman-icecegimizi-valilik-ya-da-kaymakamlik-paylasacak-1067367997.html
Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak" dedi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:54+0300
2023-02-22T12:54+0300
2023-02-22T12:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor.
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fahrettin koca
Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak
12:54 22.02.2023 (güncellendi: 12:56 22.02.2023) Abone ol
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor.
Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak