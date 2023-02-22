https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-koca-musluk-suyunu-ne-zaman-icecegimizi-valilik-ya-da-kaymakamlik-paylasacak-1067367997.html

Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak

Bakan Koca: Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Musluk suyunu ne zaman içeceğimizi valilik ya da kaymakamlık paylaşacak" dedi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:54+0300

2023-02-22T12:54+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor.

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2023

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fahrettin koca