https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-koca-arama-kurtarma-faaliyetleri-bitmeden-sakal-kesmek-icimden-gelmiyor-1067362421.html
Bakan Koca: Arama kurtarma faaliyetleri bitmeden sakal kesmek içimden gelmiyor
Bakan Koca: Arama kurtarma faaliyetleri bitmeden sakal kesmek içimden gelmiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları bitmeden “sakalını kesmenin içinden... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:23+0300
2023-02-22T11:23+0300
2023-02-22T11:23+0300
türkiye
fahrettin koca
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Koca, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Söyleşinin bir kısmı şöyle:Sakallarınızı niye kesmediniz?(Bir süre susuyor) Nasıl ifade edeyim, bilemiyorum. Doğrusu, hissiyatım şu: 10 binlerce canımızı kaybetmişiz. Şu an, yıkılmış bir hastanemizin ve altında kalan sağlık çalışanlarımızın olduğu, 400’ü geçen hekim ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği bir felaketten bahsediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu’da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim.Diğer bakanlarla söz birliği yapmadınız değil mi? Onlar da kesmedi.Hiçbir şekilde aramızda konuşmadık. İki dakikada kesersiniz. Zaman bulunabilirdi. Ben kesemedim arama kurtarma işlemleri bitmeden.Bekleyeceksiniz, öyle anlıyorum.Biter inşallah. Bitmek üzere. Definler de yakında biter.
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fahrettin koca
Bakan Koca: Arama kurtarma faaliyetleri bitmeden sakal kesmek içimden gelmiyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları bitmeden “sakalını kesmenin içinden gelmediğini” söyledi.
Koca, Halk TV yazarı
İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı
.
Söyleşinin bir kısmı şöyle:
Sakallarınızı niye kesmediniz?
(Bir süre susuyor) Nasıl ifade edeyim, bilemiyorum. Doğrusu, hissiyatım şu: 10 binlerce canımızı kaybetmişiz. Şu an, yıkılmış bir hastanemizin ve altında kalan sağlık çalışanlarımızın olduğu, 400’ü geçen hekim ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği bir felaketten bahsediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu’da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim.
Diğer bakanlarla söz birliği yapmadınız değil mi? Onlar da kesmedi.
Hiçbir şekilde aramızda konuşmadık. İki dakikada kesersiniz. Zaman bulunabilirdi. Ben kesemedim arama kurtarma işlemleri bitmeden.
Bekleyeceksiniz, öyle anlıyorum.
Biter inşallah. Bitmek üzere. Definler de yakında biter.