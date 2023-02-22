Akşener: Tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının durdurulması gerekiyor

Depremin ilk gününden itibaren, elinden geleni yapmak için çalışan, imkânları ölçüsünde, maddi yardımda bulunan, bölgedeki çalışmalarda emek veren, veya duasını eksik etmeyen, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, her bir vatandaşımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize minnettarız. Depremin ilk gününden itibaren, elinden geleni yapmak için çalışan, imkânları ölçüsünde, maddi yardımda bulunan, bölgedeki çalışmalarda emek veren, veya duasını eksik etmeyen, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, her bir vatandaşımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize minnettarız.

Onun yerinde olsam bütün partilerin genel başkanlarını arar saat en geç 8'de bir araya getirirdim. Onun yerinde olsam bütün partilerin genel başkanlarını arar saat en geç 8'de bir araya getirirdim.

Her bir konuşmasında aynı şekilde, şuculuk buculuk dili devam etti. Annem ne derdi, Allah ıslah etsin. Her bir konuşmasında aynı şekilde, şuculuk buculuk dili devam etti. Annem ne derdi, Allah ıslah etsin.

7 gün boyunca deprem bölgesini gezdik. Depremin 5. gününde bile arama kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. Cenazesine kefen bile bulamayanlar vardı. Günlerce tuvalet sorunu ile uğraşanlar vardı. 7 gün boyunca deprem bölgesini gezdik. Depremin 5. gününde bile arama kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. Cenazesine kefen bile bulamayanlar vardı. Günlerce tuvalet sorunu ile uğraşanlar vardı.

Biz, 1999 depreminin üzerinden geçen, 24 yılın ardından, 6 Şubat’ta, sadece deprem gerçeğiyle yüzleşmedik. Biz aslında, 24 yıl sonra, hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik. Biz, 1999 depreminin üzerinden geçen, 24 yılın ardından, 6 Şubat’ta, sadece deprem gerçeğiyle yüzleşmedik. Biz aslında, 24 yıl sonra, hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik.

Ülkemizde, deprem sonrasında, arama kurtarma için, vinç olmadığını; “10 tane vinç kiraladık.” diye övünen, Cumhurbaşkanı yardımcısından öğreniyoruz. Mesela, yine aynı kişinin; Yerle bir olan, Elbistan’a; 20 kişilik bir ekip gönderdiğini açıklamasıyla, arama-kurtarma ekiplerimizin, ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Mesela;

Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarımız, geceleri, eksi 18 derece soğukla, mücadele etmeye çalışırken; Teknoloji Bakanı’nın; 1 milyon battaniye üretmekten duyduğu, gururu izliyoruz. Ülkemizde, deprem sonrasında, arama kurtarma için, vinç olmadığını; “10 tane vinç kiraladık.” diye övünen, Cumhurbaşkanı yardımcısından öğreniyoruz. Mesela, yine aynı kişinin; Yerle bir olan, Elbistan’a; 20 kişilik bir ekip gönderdiğini açıklamasıyla, arama-kurtarma ekiplerimizin, ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Mesela;Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarımız, geceleri, eksi 18 derece soğukla, mücadele etmeye çalışırken; Teknoloji Bakanı’nın; 1 milyon battaniye üretmekten duyduğu, gururu izliyoruz.

Depremden 1 buçuk gün sonra, çıktığı, ilk televizyon yayınında; “Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız” diyerek, milletimizi tehdit etti. Enkaz altındaki insanlarımızın, yerini bildirdiği ve iktidarın yapamadığını yapıp; organize olarak yardım istediği, sosyal medyaya kısıtlama getirdi. Sonra da çıktı, ve her felakette tekrarladığı gibi, yine utanmadan; “Bunlar, kader planının içerisinde olan şeyler.” dedi. Depremden 1 buçuk gün sonra, çıktığı, ilk televizyon yayınında; “Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız” diyerek, milletimizi tehdit etti. Enkaz altındaki insanlarımızın, yerini bildirdiği ve iktidarın yapamadığını yapıp; organize olarak yardım istediği, sosyal medyaya kısıtlama getirdi. Sonra da çıktı, ve her felakette tekrarladığı gibi, yine utanmadan; “Bunlar, kader planının içerisinde olan şeyler.” dedi.

Öncelikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının, durdurulması çağrımı, buradan da tekrarlıyorum. Öncelikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışının, durdurulması çağrımı, buradan da tekrarlıyorum.

Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum. Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum.