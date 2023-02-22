https://sputniknews.com.tr/20230222/afad-depremler-hicbir-hatayi-affetmedi-1067357571.html

AFAD: Depremler hiçbir hatayı affetmedi

AFAD: Depremler hiçbir hatayı affetmedi

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay bu kez merkez üssü Defne olan 6.4’lük 3. depremle sarsıldı. Altı kişinin öldüğü deprem sonrası 2 hastane... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:04+0300

2023-02-22T09:04+0300

2023-02-22T09:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

orhan tatar

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay önceki akşam 20.04’te merkez üssü Defne olan 6.4, büyüklüğünde ve 3 dakika sonra ise merkez üssü Samandağ’da olan 5.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla bir kez daha yıkıldı. Depremde ağır hasarlı evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 6 kişi öldü, 18’i ağır 562 kişi de yaralandı. Çevre illerde de paniğe neden olan depremlerde ağır hasar görmüş çok sayıda bina yıkıldı, yollarda yarıklar meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar dün düzenlediği toplantıda, Defne’deki depremin Antakya Fay Zonu’ndan kaynaklandığını bildirdi. Tatar, “Bu deprem Antakya’nın güneyinde bizim ‘Antakya fayı’ diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi” dedi. Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini vurgularken, artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret ederek, vatandaşları uyardı:'Herkesin bir ders çıkartması gereken depremlerle karşı karşıyayız'Hatay'da sarsıntıya neden olan ve Defne, Harbiye'den başlayarak Samandağ'a ve deniz içinden Kıbrıs'a doğru uzanan Antakya fay zonunun, sol yanal doğrultu atımlı, bir miktar normal bileşeni olan bir fay olduğu bilgisini veren Tatar, şunları kaydetti:Depremlerle ilgili uzman akademisyenlerden çok ciddi şekilde yararlandıklarını anlatan Tatar, bu akademisyenlerden aldıkları desteğin kendilerini mutlu ettiğini ve güçlü kıldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230222/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-16-gunu-1067356431.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, orhan tatar