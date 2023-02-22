https://sputniknews.com.tr/20230222/afad-depremler-hicbir-hatayi-affetmedi-1067357571.html
AFAD: Depremler hiçbir hatayı affetmedi
AFAD: Depremler hiçbir hatayı affetmedi
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay bu kez merkez üssü Defne olan 6.4’lük 3. depremle sarsıldı. Altı kişinin öldüğü deprem sonrası 2 hastane... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T09:04+0300
2023-02-22T09:04+0300
2023-02-22T09:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
orhan tatar
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay önceki akşam 20.04’te merkez üssü Defne olan 6.4, büyüklüğünde ve 3 dakika sonra ise merkez üssü Samandağ’da olan 5.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla bir kez daha yıkıldı. Depremde ağır hasarlı evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 6 kişi öldü, 18’i ağır 562 kişi de yaralandı. Çevre illerde de paniğe neden olan depremlerde ağır hasar görmüş çok sayıda bina yıkıldı, yollarda yarıklar meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar dün düzenlediği toplantıda, Defne’deki depremin Antakya Fay Zonu’ndan kaynaklandığını bildirdi. Tatar, “Bu deprem Antakya’nın güneyinde bizim ‘Antakya fayı’ diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi” dedi. Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini vurgularken, artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret ederek, vatandaşları uyardı:'Herkesin bir ders çıkartması gereken depremlerle karşı karşıyayız'Hatay'da sarsıntıya neden olan ve Defne, Harbiye'den başlayarak Samandağ'a ve deniz içinden Kıbrıs'a doğru uzanan Antakya fay zonunun, sol yanal doğrultu atımlı, bir miktar normal bileşeni olan bir fay olduğu bilgisini veren Tatar, şunları kaydetti:Depremlerle ilgili uzman akademisyenlerden çok ciddi şekilde yararlandıklarını anlatan Tatar, bu akademisyenlerden aldıkları desteğin kendilerini mutlu ettiğini ve güçlü kıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-16-gunu-1067356431.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, orhan tatar
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, orhan tatar
AFAD: Depremler hiçbir hatayı affetmedi
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Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay bu kez merkez üssü Defne olan 6.4’lük 3. depremle sarsıldı. Altı kişinin öldüğü deprem sonrası 2 hastane boşaltıldı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin Antakya Fay Zonu’ndan kaynaklandığını belirtirken, ‘Depremler hiçbir hatayı affetmemiş durumda’ dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay önceki akşam 20.04’te merkez üssü Defne olan 6.4, büyüklüğünde ve 3 dakika sonra ise merkez üssü Samandağ’da olan 5.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla bir kez daha yıkıldı.
Depremde ağır hasarlı evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 6 kişi öldü, 18’i ağır 562 kişi de yaralandı. Çevre illerde de paniğe neden olan depremlerde ağır hasar görmüş çok sayıda bina yıkıldı, yollarda yarıklar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar dün düzenlediği toplantıda, Defne’deki depremin Antakya Fay Zonu’ndan kaynaklandığını bildirdi. Tatar, “Bu deprem Antakya’nın güneyinde bizim ‘Antakya fayı’ diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi” dedi. Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini vurgularken, artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret ederek, vatandaşları uyardı:
“Vatandaşlarımız bu tip binalardan uzak durmalı. Depremden sonra bu tip ikinci afet risklerini gördük. Kimi yerleşim alanlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi sahadan gelen bilgiler var.”
'Herkesin bir ders çıkartması gereken depremlerle karşı karşıyayız'
Hatay'da sarsıntıya neden olan ve Defne, Harbiye'den başlayarak Samandağ'a ve deniz içinden Kıbrıs'a doğru uzanan Antakya fay zonunun, sol yanal doğrultu atımlı, bir miktar normal bileşeni olan bir fay olduğu bilgisini veren Tatar, şunları kaydetti:
"Özellikle birbirini tetikleyecek şekilde olan depremler, bir şekilde zemine, faylara yakınlığına, sıvılaşmaya ve bölgedeki yapı stokunun niteliğine bağlı olarak çok ciddi yıkımlara neden oldu ve bize şunu gösterdi. Bu depremler, hiçbir hatayı affetmemiş durumda. Çok net. Dolayısıyla bu anlamda herkesin bir ders çıkartması gereken depremlerle karşı karşıyayız."
Depremlerle ilgili uzman akademisyenlerden çok ciddi şekilde yararlandıklarını anlatan Tatar, bu akademisyenlerden aldıkları desteğin kendilerini mutlu ettiğini ve güçlü kıldığını belirtti.