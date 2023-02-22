https://sputniknews.com.tr/20230222/afad-bu-depremler-coklu-mekanizmalarla-ve-birbirlerini-tetikleyerek-meydana-geliyor-1067332985.html

AFAD: Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor

AFAD: Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, "Dün... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:50+0300

2023-02-22T12:50+0300

2023-02-22T12:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Hatay Defne'deki deprem Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı."

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)