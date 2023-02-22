https://sputniknews.com.tr/20230222/abdulkadir-selvi-mehmetcik-sahaya-gec-mi-cikti-1067358562.html

Abdulkadir Selvi: Mehmetçik sahaya geç mi çıktı?

Abdulkadir Selvi: Mehmetçik sahaya geç mi çıktı?

Abdulkadir Selvi, deprem bölgesine TSK'nın gönderilmesine yönelik eleştirilere "Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:35+0300

2023-02-22T09:35+0300

2023-02-22T09:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

abdulkadir selvi

asker

tsk

hulusi akar

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kahramanmaraş merkezli depremlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geç ulaştığına dair eleştirilere yanıt verdi.Depremin ardından özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin de hızla yayıldığına dikkat çeken Selvi, "Tam bir trolleşme durumu. Bir iddia ortaya atıyorlar. Baraj patladı diyorlar. Çalışmalara ara veriliyor, belki o sırada kurtarılacak insanlar ölüyor. İddia yalan çıkıyor. Bu kez, “Yüz binlerce Suriyeli geliyor” diyorlar. Sınırlar kontrol ediliyor tam aksine Suriyelilerin gittiği ortaya çıkıyor, bu kez başka bir yalana sığınıyorlar. Goebbels ne demişti, “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin.” Goebbels bunları görse mesleği bırakırdı. Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik geç çıktı yalanına sarılıyorlar" dedi.Selvi ayrıca Bakan Akar'ın depremin ardından yaşananları aktardığına dikkat çekti ve Akar'ın sözlerini hatırlattı. Bakan Akar, depremin ardından yaşanan süreci şu sözlerle özetlemişti:

https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-akar-milli-savunma-bakanligi-ilk-andan-itibaren-milletinin-yanina-kostu-1067252544.html

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abdulkadir selvi, asker, tsk, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk)