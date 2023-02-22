https://sputniknews.com.tr/20230222/abdulkadir-selvi-mehmetcik-sahaya-gec-mi-cikti-1067358562.html
Abdulkadir Selvi: Mehmetçik sahaya geç mi çıktı?
Abdulkadir Selvi: Mehmetçik sahaya geç mi çıktı?
Abdulkadir Selvi, deprem bölgesine TSK'nın gönderilmesine yönelik eleştirilere "Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T09:35+0300
2023-02-22T09:35+0300
2023-02-22T09:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
abdulkadir selvi
asker
tsk
hulusi akar
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kahramanmaraş merkezli depremlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geç ulaştığına dair eleştirilere yanıt verdi.Depremin ardından özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin de hızla yayıldığına dikkat çeken Selvi, "Tam bir trolleşme durumu. Bir iddia ortaya atıyorlar. Baraj patladı diyorlar. Çalışmalara ara veriliyor, belki o sırada kurtarılacak insanlar ölüyor. İddia yalan çıkıyor. Bu kez, “Yüz binlerce Suriyeli geliyor” diyorlar. Sınırlar kontrol ediliyor tam aksine Suriyelilerin gittiği ortaya çıkıyor, bu kez başka bir yalana sığınıyorlar. Goebbels ne demişti, “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin.” Goebbels bunları görse mesleği bırakırdı. Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik geç çıktı yalanına sarılıyorlar" dedi.Selvi ayrıca Bakan Akar'ın depremin ardından yaşananları aktardığına dikkat çekti ve Akar'ın sözlerini hatırlattı. Bakan Akar, depremin ardından yaşanan süreci şu sözlerle özetlemişti:
https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-akar-milli-savunma-bakanligi-ilk-andan-itibaren-milletinin-yanina-kostu-1067252544.html
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abdulkadir selvi, asker, tsk, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
abdulkadir selvi, asker, tsk, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Abdulkadir Selvi: Mehmetçik sahaya geç mi çıktı?
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Abdulkadir Selvi, deprem bölgesine TSK'nın gönderilmesine yönelik eleştirilere "Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik geç çıktı yalanına sarılıyorlar" diyerek yanıt verdi ve Bakan Akar'ın çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında
Kahramanmaraş merkezli depremlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geç ulaştığına dair eleştirilere yanıt verdi.
Depremin ardından özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin de hızla yayıldığına dikkat çeken Selvi, "Tam bir trolleşme durumu. Bir iddia ortaya atıyorlar. Baraj patladı diyorlar. Çalışmalara ara veriliyor, belki o sırada kurtarılacak insanlar ölüyor. İddia yalan çıkıyor. Bu kez, “Yüz binlerce Suriyeli geliyor” diyorlar. Sınırlar kontrol ediliyor tam aksine Suriyelilerin gittiği ortaya çıkıyor, bu kez başka bir yalana sığınıyorlar. Goebbels ne demişti, “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin.” Goebbels bunları görse mesleği bırakırdı. Şimdi de işi gücü bırakmış Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşıyorlar. Mehmetçik geç çıktı yalanına sarılıyorlar" dedi.
Selvi ayrıca Bakan Akar'ın depremin ardından yaşananları aktardığına dikkat çekti ve Akar'ın sözlerini hatırlattı. Bakan Akar, depremin ardından yaşanan süreci şu sözlerle özetlemişti:
“İlk deprem saat 04.17’de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin harekât merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30’da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na ‘Hazır ol’ emri verildi. Saat 04.50’de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00’te Bakanlığı’mız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eşzamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı.”