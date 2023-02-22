Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-uranyum-zenginlestirme-tesisinde-yangin-1067393834.html
ABD’de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın
ABD’de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın
ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T22:19+0300
2023-02-22T22:19+0300
dünya
abd
uranyum
uranyum zenginleştirme
tesis
yangın
tennessee
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067393984_0:115:3073:1843_1920x0_80_0_0_61ea5c43cf7f551b14a0209ce4d5637d.jpg
ABD’nin Tennessee eyaletinde Oak Ridge'de bulunan ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi'nde yangın çıktı. Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi tarafından yapılan açıklamada, binadaki tüm personelin tahliye edildiği aktarılarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucu çevrede radyoaktif kirlenmenin meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, yangının üretim binasında çıktığı aktarıldı.Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, ilk atom bombası için uranyumu zenginleştirmek amacıyla Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak inşa edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/iran-uranyumu-yuzde-84-saflikta-zenginlestirdigine-dair-iddialari-yalanladi-1067249019.html
tennessee
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067393984_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d80ada15b6f5a0202b34707cdc040130.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, uranyum, uranyum zenginleştirme, tesis, yangın, tennessee
abd, uranyum, uranyum zenginleştirme, tesis, yangın, tennessee

ABD’de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın

22:19 22.02.2023
© EPA / JIM LO SCALZOABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı.
ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© EPA / JIM LO SCALZO
Abone olTelegram
ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı.
ABD’nin Tennessee eyaletinde Oak Ridge'de bulunan ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi'nde yangın çıktı.
Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi tarafından yapılan açıklamada, binadaki tüm personelin tahliye edildiği aktarılarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Yangın sonucu çevrede radyoaktif kirlenmenin meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, yangının üretim binasında çıktığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, ilk atom bombası için uranyumu zenginleştirmek amacıyla Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak inşa edilmişti.
İran- Fordo- Uranyum- Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
DÜNYA
İran, uranyumu yüzde 84 saflıkta zenginleştirdiğine dair iddiaları yalanladı
20 Şubat, 02:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала