https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-uranyum-zenginlestirme-tesisinde-yangin-1067393834.html

ABD’de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın

ABD’de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T22:19+0300

2023-02-22T22:19+0300

2023-02-22T22:19+0300

dünya

abd

uranyum

uranyum zenginleştirme

tesis

yangın

tennessee

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067393984_0:115:3073:1843_1920x0_80_0_0_61ea5c43cf7f551b14a0209ce4d5637d.jpg

ABD’nin Tennessee eyaletinde Oak Ridge'de bulunan ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin uranyum zenginleştirme tesisi olan Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi'nde yangın çıktı. Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi tarafından yapılan açıklamada, binadaki tüm personelin tahliye edildiği aktarılarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucu çevrede radyoaktif kirlenmenin meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, yangının üretim binasında çıktığı aktarıldı.Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, ilk atom bombası için uranyumu zenginleştirmek amacıyla Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak inşa edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230220/iran-uranyumu-yuzde-84-saflikta-zenginlestirdigine-dair-iddialari-yalanladi-1067249019.html

tennessee

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, uranyum, uranyum zenginleştirme, tesis, yangın, tennessee