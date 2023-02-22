https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-kongre-uyelerinden-bidena-cagri-ukraynaya-f-16-verilsin-1067361606.html

ABD Kongre üyelerinden Biden'a çağrı: Ukrayna'ya F-16 verilsin

ABD Kongre üyelerinden Biden'a çağrı: Ukrayna'ya F-16 verilsin

ABD'de Kongre üyesi 12 milletvekili, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi çağrısı yaptı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T11:04+0300

2023-02-22T11:04+0300

2023-02-22T11:04+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

kongre

f-16

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060195089_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_c751946de5b9068b237a8ffaf56946c8.jpg

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi beş milletvekilinin 16 Şubat'ta Başkan Joe Biden'a hitaben yazdıkları ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapılan dilekçeye yedi milletvekilli daha imza attı. Milletvekilleri, Ukrayna'ya, Kiev yönetimi tarafından talep edilen F-16'lar veya benzeri dördüncü nesil savaş uçaklarının temini dahil, en kısa sürede hava savunma desteği verilmesi talep etti.Rusya'nın son dönemde artan büyük ölçekli muharebe operasyonları karşısında söz konusu uçakların Ukrayna hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını savunan milletvekilleri, bu uçakları kullanacak deneyimli pilotların yetiştirilmesi için zaman gerektiği gerekçesiyle bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğinin altını çizdi.Milletvekilleri, bazı Ukraynalı pilotların 2011 ve Kırım'ın işgalinden sonra 2018'de ABD ordusuyla eğitim gördüklerini, Ukraynalılarca belirlenen, üç ayda gerekli eğitimi alabilecek, İngilizce konuşabilen 50 kadar pilotun bilgilerinin yer aldığı bir listenin olduğunu kaydetti.Ukrayna'ya dördüncü nesil savaş uçaklarının verilmesinin stratejik bir yatırımı temsil ettiğine inandıklarını belirten milletvekilleri, bu konuda ABD'nin liderliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.Dilekçeye imza atan milletvekilleri şöyle: Cumhuriyetçi Don Bacon, Mike Gallagher, Tony Gonzales; Demokrat Marcy Kaptur, Susan Wild, Bradley Schneider, Abigail Spanberger, Jim Costa, Jimmy Panetta, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Jared F. Golden.

https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, kongre, f-16, ukrayna