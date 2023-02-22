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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-kongre-uyelerinden-bidena-cagri-ukraynaya-f-16-verilsin-1067361606.html
ABD Kongre üyelerinden Biden'a çağrı: Ukrayna'ya F-16 verilsin
ABD Kongre üyelerinden Biden'a çağrı: Ukrayna'ya F-16 verilsin
ABD'de Kongre üyesi 12 milletvekili, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi çağrısı yaptı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:04+0300
2023-02-22T11:04+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
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f-16
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ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi beş milletvekilinin 16 Şubat'ta Başkan Joe Biden'a hitaben yazdıkları ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapılan dilekçeye yedi milletvekilli daha imza attı. Milletvekilleri, Ukrayna'ya, Kiev yönetimi tarafından talep edilen F-16'lar veya benzeri dördüncü nesil savaş uçaklarının temini dahil, en kısa sürede hava savunma desteği verilmesi talep etti.Rusya'nın son dönemde artan büyük ölçekli muharebe operasyonları karşısında söz konusu uçakların Ukrayna hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını savunan milletvekilleri, bu uçakları kullanacak deneyimli pilotların yetiştirilmesi için zaman gerektiği gerekçesiyle bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğinin altını çizdi.Milletvekilleri, bazı Ukraynalı pilotların 2011 ve Kırım'ın işgalinden sonra 2018'de ABD ordusuyla eğitim gördüklerini, Ukraynalılarca belirlenen, üç ayda gerekli eğitimi alabilecek, İngilizce konuşabilen 50 kadar pilotun bilgilerinin yer aldığı bir listenin olduğunu kaydetti.Ukrayna'ya dördüncü nesil savaş uçaklarının verilmesinin stratejik bir yatırımı temsil ettiğine inandıklarını belirten milletvekilleri, bu konuda ABD'nin liderliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.Dilekçeye imza atan milletvekilleri şöyle: Cumhuriyetçi Don Bacon, Mike Gallagher, Tony Gonzales; Demokrat Marcy Kaptur, Susan Wild, Bradley Schneider, Abigail Spanberger, Jim Costa, Jimmy Panetta, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Jared F. Golden.
https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html
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abd, joe biden, kongre, f-16, ukrayna
abd, joe biden, kongre, f-16, ukrayna

ABD Kongre üyelerinden Biden'a çağrı: Ukrayna'ya F-16 verilsin

11:04 22.02.2023
© AFP 2023 / SAM YEHA F-16V fighter jet
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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ABD'de Kongre üyesi 12 milletvekili, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi beş milletvekilinin 16 Şubat'ta Başkan Joe Biden'a hitaben yazdıkları ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapılan dilekçeye yedi milletvekilli daha imza attı. Milletvekilleri, Ukrayna'ya, Kiev yönetimi tarafından talep edilen F-16'lar veya benzeri dördüncü nesil savaş uçaklarının temini dahil, en kısa sürede hava savunma desteği verilmesi talep etti.
Rusya'nın son dönemde artan büyük ölçekli muharebe operasyonları karşısında söz konusu uçakların Ukrayna hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını savunan milletvekilleri, bu uçakları kullanacak deneyimli pilotların yetiştirilmesi için zaman gerektiği gerekçesiyle bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Milletvekilleri, bazı Ukraynalı pilotların 2011 ve Kırım'ın işgalinden sonra 2018'de ABD ordusuyla eğitim gördüklerini, Ukraynalılarca belirlenen, üç ayda gerekli eğitimi alabilecek, İngilizce konuşabilen 50 kadar pilotun bilgilerinin yer aldığı bir listenin olduğunu kaydetti.
Ukrayna'ya dördüncü nesil savaş uçaklarının verilmesinin stratejik bir yatırımı temsil ettiğine inandıklarını belirten milletvekilleri, bu konuda ABD'nin liderliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Dilekçeye imza atan milletvekilleri şöyle: Cumhuriyetçi Don Bacon, Mike Gallagher, Tony Gonzales; Demokrat Marcy Kaptur, Susan Wild, Bradley Schneider, Abigail Spanberger, Jim Costa, Jimmy Panetta, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Jared F. Golden.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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