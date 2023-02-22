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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/1067364966.html
Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti
Malatya’da Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen kentin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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фото, galeri, fotoğraf, deprem, kahramanmaraş
фото, galeri, fotoğraf, deprem, kahramanmaraş

Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti

12:09 22.02.2023 (güncellendi: 12:16 22.02.2023)
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Malatya’da Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen kentin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler isyan etti.
© İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

© İHA

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında binanın da hasar aldığı kent tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşarken bin bir umutla şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ise duruma isyan etti.

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında binanın da hasar aldığı kent tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşarken bin bir umutla şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ise duruma isyan etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında binanın da hasar aldığı kent tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşarken bin bir umutla şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ise duruma isyan etti.

© İHA

7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı binalarda her şeylerini kaybettiklerini belirten çok sayıda depremzede tüm birikimlerini kaybettiğini söyledi.

7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı binalarda her şeylerini kaybettiklerini belirten çok sayıda depremzede tüm birikimlerini kaybettiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı binalarda her şeylerini kaybettiklerini belirten çok sayıda depremzede tüm birikimlerini kaybettiğini söyledi.

© İHA

Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih , Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti.

Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih , Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih , Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti.

© İHA

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, “ Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı “dedi

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, “ Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı “dedi - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, “ Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı “dedi

© İHA

Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak,” Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı “diye konuştu.

Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak,” Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı “diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak,” Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı “diye konuştu.

© İHA

Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti

Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti

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