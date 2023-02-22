Milyonluk yeni daireleri yıkılan depremzedeler isyan etti

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Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak,” Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı “diye konuştu.