https://sputniknews.com.tr/20230221/wall-street-journal-si-cinping-putin-ile-gorusmek-icin-rusyayi-ziyaret-etmeye-hazirlaniyor-1067342460.html

Wall Street Journal: Şi Cinping Putin ile görüşmek için Rusya’yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

Wall Street Journal: Şi Cinping Putin ile görüşmek için Rusya’yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

Wall Street Journal (WSJ), Çin lideri Şi’nin Rus mevkidaşı Putin ile görüşmek için bu yakınlarda Rusya’yı ziyaret edebileceğini yazdı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T21:17+0300

2023-02-21T21:17+0300

2023-02-21T21:17+0300

dünya

dmitriy peskov

şi cinping

vladimir putin

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WSJ’nin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu yakınlarda Rusya’yı ziyaret edebileceği belirtildi.Haberde, “Çin lideri Şi Cinping, önümüzdeki aylarda Rusya Devlet Başkanı ile üst düzey bir zirve toplantısı için Moskova'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklara göre Pekin, Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılmasındaki rolünü daha aktif bir şekilde oynamak istiyor.Makalede ayrıca Çin lideri ile Rus mevkidaşı arasındaki görüşmenin ‘çok taraflı barış görüşmelerine ivme kazandıracağı’ savunuldu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüşebileceğini açıklamıştı.

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dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin