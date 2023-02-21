UNESCO: Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir

© AA UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre, 1950'den bu yana hiç kimse tarafından konuşulmayan diller, ‘yok olmuş’ diller olarak kabul ediliyor. En geç konuşanların dede/nene olmuş kişiler ya da daha yaşlı kişiler olan ve çok da sık konuşulmayan diller, ‘kritik derecede tehlike’ altında olarak nitelendiriliyor. Yine bu yaş gruplarınca konuşulan ancak gelecek nesillere aktarılmayan diller, ‘şiddetli derecede tehdit altında’ şeklinde nitelendiriliyor.