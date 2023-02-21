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https://sputniknews.com.tr/20230221/tpao-15-saha-icin-petrol-arama-ruhsati-aldi-1067306115.html
TPAO, 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı
TPAO, 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T08:50+0300
2023-02-21T08:50+0300
türkiye
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol arama
ruhsat
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol arama, ruhsat
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol arama, ruhsat

TPAO, 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı

08:50 21.02.2023
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© AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
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