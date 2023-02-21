Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü'

© AA7 Ekim 1973`te çekilen fotoğrafta köprünün havadan görüntüsü yer alıyor.
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© AA
7 Ekim 1973`te çekilen fotoğrafta köprünün havadan görüntüsü yer alıyor.
© AAFotoğrafta, boğazın incisi olarak kabul edilen, 50 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprünün açılışından bir kare yer alıyor.
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© AA
Fotoğrafta, boğazın incisi olarak kabul edilen, 50 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprünün açılışından bir kare yer alıyor.
© AAFotoğrafta, ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul’ temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulurken yarışa katılanların Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi görülüyor.
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© AA
Fotoğrafta, ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul’ temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulurken yarışa katılanların Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi görülüyor.
© AABoğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü görülüyor.
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© AA
Boğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü görülüyor.
© AABoğaziçi Köprüsü, aynı zamanda 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. Fotoğrafta, 22 Temmuz 2016`da Kısıklı`daki Millet Parkı`nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü`ne gelişinden bir an yer alıyor.
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© AA
Boğaziçi Köprüsü, aynı zamanda 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. Fotoğrafta, 22 Temmuz 2016`da Kısıklı`daki Millet Parkı`nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü`ne gelişinden bir an yer alıyor.