Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230221/temeli-50-yil-once-bugun-atilan-bogazici-koprusu-1067320154.html
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü'
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü'
'Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, 50 yıl önce 20 Şubat 1970’te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T13:37+0300
2023-02-21T13:47+0300
multimedya
boğaziçi köprüsü
süleyman demirel
fotoğraf
temel atma töreni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067319565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e3c490693eb66720ccebebc6bfa671f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067319565_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bb129d44e8415e66ddd88868ca334579.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boğaziçi köprüsü, süleyman demirel, fotoğraf, фото, temel atma töreni
boğaziçi köprüsü, süleyman demirel, fotoğraf, фото, temel atma töreni

Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü'

13:37 21.02.2023 (güncellendi: 13:47 21.02.2023)
Abone olTelegram
'Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, 50 yıl önce 20 Şubat 1970’te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı.
© AA7 Ekim 1973`te çekilen fotoğrafta köprünün havadan görüntüsü yer alıyor.
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
7 Ekim 1973`te çekilen fotoğrafta köprünün havadan görüntüsü yer alıyor.
© AAFotoğrafta, boğazın incisi olarak kabul edilen, 50 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprünün açılışından bir kare yer alıyor.
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Fotoğrafta, boğazın incisi olarak kabul edilen, 50 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprünün açılışından bir kare yer alıyor.
© AAFotoğrafta, ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul’ temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulurken yarışa katılanların Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi görülüyor.
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Fotoğrafta, ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul’ temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulurken yarışa katılanların Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi görülüyor.
© AABoğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü görülüyor.
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Boğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü görülüyor.
© AABoğaziçi Köprüsü, aynı zamanda 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. Fotoğrafta, 22 Temmuz 2016`da Kısıklı`daki Millet Parkı`nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü`ne gelişinden bir an yer alıyor.
Temeli 50 yıl önce atılan 'Boğaziçi Köprüsü' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Boğaziçi Köprüsü, aynı zamanda 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. Fotoğrafta, 22 Temmuz 2016`da Kısıklı`daki Millet Parkı`nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü`ne gelişinden bir an yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала