https://sputniknews.com.tr/20230221/tbmm-genel-kurulu-toplanamadi-1067326704.html
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanının oluşmadığı gerekçesiyle toplanamadı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:20+0300
2023-02-21T15:20+0300
2023-02-21T15:20+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlık divanı
başkanlık divanı
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Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/meclis-gorusmeleri-askiya-alindi-eytde-son-durum-ne-1067061291.html
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tbmm, tbmm başkanlık divanı, başkanlık divanı
tbmm, tbmm başkanlık divanı, başkanlık divanı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanının oluşmadığı gerekçesiyle toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.