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TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanının oluşmadığı gerekçesiyle toplanamadı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:20+0300
2023-02-21T15:20+0300
politika
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tbmm başkanlık divanı
başkanlık divanı
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Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/meclis-gorusmeleri-askiya-alindi-eytde-son-durum-ne-1067061291.html
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tbmm, tbmm başkanlık divanı, başkanlık divanı
tbmm, tbmm başkanlık divanı, başkanlık divanı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

15:20 21.02.2023
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanının oluşmadığı gerekçesiyle toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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