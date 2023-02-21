https://sputniknews.com.tr/20230221/suriyede-enkazda-dogan-bebegi-halasi-ve-enistesi-evlat-edindi-1067308813.html

Suriye'de enkazda doğan bebeği halası ve eniştesi evlat edindi

Suriye'de enkazda doğan bebeği halası ve eniştesi evlat edindi

Suriye'de meydana gelen depremde yıkılan bir binanın enkazı altında doğan ve ailesinin sağ kurtulan tek üyesi olan bebek, halası ve eniştesi tarafından evlat... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T10:34+0300

2023-02-21T10:34+0300

2023-02-21T10:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

deprem

bebek

enkaz

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkilediği Suriye'nin Afrin bölgesinde enkaz altında dünyaya gelen ve Eye adı konulan bebeği halası ve eniştesi evlat edindi.Doğumuna dair videolar dünya çapında yayılan bebek için binlerce kişi evlat edinme teklifi yapmıştı.Bebek, DNA testinin halası ile kan bağı olduğunu doğrulamasının ardından hastaneden çıktı.Doktorlar, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.'Artık çocuklarımdan biri'AP ajansına konuşan bebeğin eniştesi Halil es-Sevadi, "O artık çocuklarımdan biri. Onu kendi çocuklarımdan ayırmayacağım" ifadelerini kullandı.Bebeğe şimdi merhum annesi Afra'nın adı verildi. Kurtarıldıktan kısa bir süre sonra yetkililer bebeğe Arapçada mucize anlamına gelen Eye adını vermişti.Bebeğin doğumundan videolar, sosyal medyada fazlaca paylaşılmıştı.10 saatten fazla bir süre enkaz altında kalan annesi, hastaneye vücudunun her yerinde morluklar ve kesiklerle götürülmüştü.Annenin depremden kısa bir süre önce doğuma girdiği ve ölmeden önce doğum yaptığını söylenmişti.Bebeğin babası, dört kardeşi ve teyzesi de depremde hayatını kaybetti.'Ailesine dair bir anı olacak'Reuters'a konuşan Sevadi, "Bu kız bizim için çok önemli çünkü ailesinden bu bebekten başka kimse kalmadı. O benim ve halası için, anne ve babasının köyündeki tüm akrabaları için bir anı olacak" diye konuştu.Ayrıca Sevadi, hastanede geçirdiği iki hafta boyunca Afra için evlat edinme teklifleri yağarken birilerinin onu kaçırmasından endişe ettiklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/suriyede-enkaz-altinda-dunyaya-gelen-bebegin-kaldigi-hastaneye-baskin-kacirmaya-calismislar-1067028159.html

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