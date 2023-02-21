https://sputniknews.com.tr/20230221/sirnak-valisi-bilgin-memur-ve-isciler-bir-aylik-maaslarini-almasinlar-ne-olacak-ac-kalmayiz-1067315641.html
Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız
Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Bilgin, "Memurlar, işçiler bir aylık... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:49+0300
2023-02-21T12:49+0300
2023-02-21T12:56+0300
deprem
vali
osman bilgin
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bağış
gaziantep
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi.İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”
https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html
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deprem, vali, osman bilgin, bağış, gaziantep
deprem, vali, osman bilgin, bağış, gaziantep
Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız
12:49 21.02.2023 (güncellendi: 12:56 21.02.2023) Abone ol
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Bilgin, "Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi.
İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.
Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”