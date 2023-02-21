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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/sirnak-valisi-bilgin-memur-ve-isciler-bir-aylik-maaslarini-almasinlar-ne-olacak-ac-kalmayiz-1067315641.html
Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız
Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Bilgin, "Memurlar, işçiler bir aylık... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:49+0300
2023-02-21T12:56+0300
deprem
vali
osman bilgin
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bağış
gaziantep
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi.İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”
https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html
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deprem, vali, osman bilgin, bağış, gaziantep
deprem, vali, osman bilgin, bağış, gaziantep

Şırnak Valisi Bilgin: Memur ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak, aç kalmayız

12:49 21.02.2023 (güncellendi: 12:56 21.02.2023)
© İHA Koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin
 Koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Bilgin, "Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi.
İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.
Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem
06:33
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