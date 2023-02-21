Samandağ Karaçay Köyü sakini: Çadır bekliyoruz, muhtar ha geldi ha gelecek diyor

Afyon’dan hayırsever birisi köyümüze konteyner gönderdi AFAD ona da el koydu dediler. Köyde yaklaşık 15-20 çadır var onları da herkes kendi imkanlarıyla aldı. Dönüşümlü olarak arabalarda yatan insanlar var. Burası çok soğuk bir de üstüne yağmur yağıyor. Hem çadır yok hem de elektrik yok. Jeneratör, soba, battaniye ve çadır istedik ama bizimle ilgilenen kimse olmadı. Depremin ilk günü buraya kimse gelmedi. Halbuki 39. Piyade Tugayı bize 5 km uzaklıkta. Kendi imkanlarımızla kayıplarımızı aramaya başladık. İkinci gün AFAD, üçüncü gün Jandarma geldi. Buradaki evlerin hepsi kullanılmaz halde.”