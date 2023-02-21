https://sputniknews.com.tr/20230221/samandag-karacay-koyu-sakini-cadir-bekliyoruz-muhtar-ha-geldi-ha-gelecek-diyor-1067340730.html
Samandağ Karaçay Köyü sakini: Çadır bekliyoruz, muhtar ha geldi ha gelecek diyor
Samandağ Karaçay Köyü sakini: Çadır bekliyoruz, muhtar ha geldi ha gelecek diyor
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Samandağ Karaçay köyü sakini Zülfikar Oflazoğlu, "Çadırlar köy girişine kadar gelmişti ama AFAD... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T20:24+0300
2023-02-21T20:24+0300
2023-02-21T20:25+0300
samandağ
akşam postasi
radyo
deprem
çadır
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Hatay depremlerinde ikinci sarsıntının merkez üssü olan Samandağ’da Karaçay köyünden Zülfikar Oflazoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu anlattı. Oflazoğlu çadır konusunda yaşanan sıkıntının halen devam ettiğini söyledi.Oflazoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
samandağ, radyo, deprem, çadır
samandağ, radyo, deprem, çadır
Samandağ Karaçay Köyü sakini: Çadır bekliyoruz, muhtar ha geldi ha gelecek diyor
20:24 21.02.2023 (güncellendi: 20:25 21.02.2023) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Samandağ Karaçay köyü sakini Zülfikar Oflazoğlu, "Çadırlar köy girişine kadar gelmişti ama AFAD çadırlara el koydu, bize çadır ulaşmadı. Muhtar Bakanlık ile toplantıya gidiyor her gün görüşüyoruz ha geldi, ha gelecek deyip duruyor" dedi.
Hatay depremlerinde ikinci sarsıntının merkez üssü olan Samandağ’da Karaçay köyünden Zülfikar Oflazoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu anlattı. Oflazoğlu çadır konusunda yaşanan sıkıntının halen devam ettiğini söyledi.
Oflazoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Depremde ablamı kaybettim. Bana ve akrabama çadır var ama diğer akrabalarıma çadır gelmedi seralarda yatıyorlar, eniştem ve teyzem çocuklarıyla birlikte arabada yatıyor. İstanbul AFAD’tan aradılar, ‘çadır ihtiyacınız var mı’ dediler. 200 çadıra ihtiyacımızın olduğunu söyledim. ‘Gereken yerlere bildireceğim’ dediler ama şimdi kendilerine ulaşamıyoruz, telefona bakmıyorlar. Hayırsever insanlardan çadırlar geldi. Demek ki ulaştırılması zor değilmiş. Çadırlar köy girişine kadar gelmişti ama AFAD çadırlara el koydu, bize çadır ulaşmadı. Muhtar Bakanlık ile toplantıya gidiyor her gün görüşüyoruz ha geldi, ha gelecek deyip duruyor.
Afyon’dan hayırsever birisi köyümüze konteyner gönderdi AFAD ona da el koydu dediler. Köyde yaklaşık 15-20 çadır var onları da herkes kendi imkanlarıyla aldı. Dönüşümlü olarak arabalarda yatan insanlar var. Burası çok soğuk bir de üstüne yağmur yağıyor. Hem çadır yok hem de elektrik yok. Jeneratör, soba, battaniye ve çadır istedik ama bizimle ilgilenen kimse olmadı. Depremin ilk günü buraya kimse gelmedi. Halbuki 39. Piyade Tugayı bize 5 km uzaklıkta. Kendi imkanlarımızla kayıplarımızı aramaya başladık. İkinci gün AFAD, üçüncü gün Jandarma geldi. Buradaki evlerin hepsi kullanılmaz halde.”