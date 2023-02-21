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SON DAKİKA | Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-ukrayna-catismasina-giderek-daha-fazla-mudahil-olan-abdye-protesto-notasi-1067325418.html
Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoda konuşma yapmasına koşut, Rus Dışişleri, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'yi bakanlığa çağırarak... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:54+0300
2023-02-21T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Washington'ın Ukrayna’daki çatışmaya katılımının genişlemesi konusunda uyarıldığı açıklandı.
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rusya, abd
rusya, abd

Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası

14:54 21.02.2023 (güncellendi: 15:03 21.02.2023)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoda konuşma yapmasına koşut, Rus Dışişleri, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'yi bakanlığa çağırarak Washington'ın Ukrayna krizine giderek daha çok müdahil olması nedeniyle protesto notası iletti.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Washington'ın Ukrayna’daki çatışmaya katılımının genişlemesi konusunda uyarıldığı açıklandı.
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