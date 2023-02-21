https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-ukrayna-catismasina-giderek-daha-fazla-mudahil-olan-abdye-protesto-notasi-1067325418.html
Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoda konuşma yapmasına koşut, Rus Dışişleri, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'yi bakanlığa çağırarak... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:54+0300
2023-02-21T14:54+0300
2023-02-21T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1067325418.jpg?1676980987
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Washington'ın Ukrayna’daki çatışmaya katılımının genişlemesi konusunda uyarıldığı açıklandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd
Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası
14:54 21.02.2023 (güncellendi: 15:03 21.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoda konuşma yapmasına koşut, Rus Dışişleri, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'yi bakanlığa çağırarak Washington'ın Ukrayna krizine giderek daha çok müdahil olması nedeniyle protesto notası iletti.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Washington'ın Ukrayna’daki çatışmaya katılımının genişlemesi konusunda uyarıldığı açıklandı.