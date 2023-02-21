Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası

Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası

Rusya'dan 'Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olan' ABD'ye protesto notası

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentoda konuşma yapmasına koşut, Rus Dışişleri, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M Tracy'yi bakanlığa çağırarak Washington'ın Ukrayna krizine giderek daha çok müdahil olması nedeniyle protesto notası iletti.