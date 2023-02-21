https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-disisleri-69-rus-gemisinin-limanlarina-giris-yasagi-getiren-banglades-buyukelcisini-cagirdi-1067340508.html
Rusya Dışişleri, 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getiren Bangladeş Büyükelçisini çağırdı
Rusya Dışişleri, 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getiren Bangladeş Büyükelçisini çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getiren Bangladeş Büyükelçisi Kamrul Ahsan’ı çağırarak ülke yönetiminin limanlarını Rus... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T20:09+0300
2023-02-21T20:09+0300
2023-02-21T20:09+0300
dünya
bangladeş
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Bangladeş Büyükelçisi Kamrul Ahsan, ülke yönetiminin 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getirme kararı nedeniyle çağırılarak kendisine söz konusu karar nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi.Açıklamada, “Bu adım, geleneksel olarak dostane ikili ilişkilerin doğasına uymuyor ve çeşitli alanlardaki işbirliğimizin geleceğe dönük beklentilerini olumsuz etkileyebilir” ifadelerine yer verildi.Bangladeş yönetimi 14 Şubat’ta onlarca Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getirmişti. Gemiler bu nedenle Bangladeş’e yük getiremeyecek ya da ülkenin ulusal sularında yakıt takviyesi için duramayacak.Rusya’nın Dakka Büyükelçiliği ise 69 Rus gemisinin ABD’nin uygulamaya koyduğu yaptırımlardan dolayı ülkenin limanlarına giremeyeceğini, aynı zamanda yaptırımların ‘sadece bazı somut gemileri’ kapsadığı için söz konusu kararın Rus ürünlerinin Bangladeş’e getirilmesini etkilemeyeceğini bildirdi.
bangladeş
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_ac902194c4eb96562ec5bb7b38db36f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bangladeş, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
bangladeş, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri, 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getiren Bangladeş Büyükelçisini çağırdı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getiren Bangladeş Büyükelçisi Kamrul Ahsan’ı çağırarak ülke yönetiminin limanlarını Rus gemilerine kapatmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Bangladeş Büyükelçisi Kamrul Ahsan, ülke yönetiminin 69 Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getirme kararı nedeniyle çağırılarak kendisine söz konusu karar nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Açıklamada, “Bu adım, geleneksel olarak dostane ikili ilişkilerin doğasına uymuyor ve çeşitli alanlardaki işbirliğimizin geleceğe dönük beklentilerini olumsuz etkileyebilir” ifadelerine yer verildi.
Bangladeş yönetimi 14 Şubat’ta onlarca Rus gemisinin limanlarına giriş yasağı getirmişti. Gemiler bu nedenle Bangladeş’e yük getiremeyecek ya da ülkenin ulusal sularında yakıt takviyesi için duramayacak.
Rusya’nın Dakka Büyükelçiliği ise 69 Rus gemisinin ABD’nin uygulamaya koyduğu yaptırımlardan dolayı ülkenin limanlarına giremeyeceğini, aynı zamanda yaptırımların ‘sadece bazı somut gemileri’ kapsadığı için söz konusu kararın Rus ürünlerinin Bangladeş’e getirilmesini etkilemeyeceğini bildirdi.