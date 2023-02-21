‘Rossiya Segodnya’ multimedya haber terminalini devreye aldı
© SputnikRossiya Segodnya
© Sputnik
Sputnik’in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu, RIA Novosti multimedya haber terminalini devreye aldı. Güncellenen terminalin kullanıcıları bundan böyle metinle bağlantılı olarak dünyanın dört bir yanındaki olaylardan hızlı bir şekilde görüntü alabilecek, haberlere dair ve arşivlenen fotoğraf ve videoları görüntüleyebilecek.
‘Rossiya Segodnya’ medya grubu, RIA Novosti multimedya haber terminalini devreye aldı. Güncellenen terminalin kullanıcıları bundan böyle metinle bağlantılı olarak dünyanın dört bir yanındaki olaylardan hızlı bir şekilde görüntü alabilecek, haberlere dair ve arşivlenen fotoğraf ve videoları görüntüleyebilecek.
Güncellenen terminal, metin şeklinde haber akışı ile birlikte ilgili video ve fotoğrafları da tek bir platformda sunacak.
Rossiya Segodnya Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Ana Haber Müdürlüğü Direktörü Dmitriy Gornostayev, “Sadece haber bandımızı değil, aynı zamanda artık önde gelen TV kanalları düzeyinde çok sayıda ürettiğimiz videoyu da satın alan abonelerimiz daha kolay yön bulabilecek. Şu anda muhabirlerimiz askeri harekatın en sıcak bölgelerindeler, oradan özel haber akışı günbegün sağlanıyor. RIA Novosti ve Sputnik muhabirlerinin çalıştığı dünyanın 120'den fazla kentinden de olduğu gibi” açıklamasında bulundu.
Yeni terminalle bir ilke daha imza atılıyor, okuyucular ilk kez kısıtlanmış içeriğin bir kısmına erişebilecek.
Haberler ve multimedya ile ilgili alakaya odaklı sonuç vermeyi sağlamak için arama seçeneği ‘öğrenebilir’ hale geldi. Terminal sadece yayın tarihine göre arşiv içeriklerine hızlı erişim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda etiketlere göre haber aramayı da destekliyor. İçeriği belirli bir kullanıcı için özelleştirme olanakları iyileştirildi, oluşturulan haber bantları Telegram botu ile entegre edilebiliyor.
Haberler ve multimedya ile ilgili alakaya odaklı sonuç vermeyi sağlamak için arama seçeneği ‘öğrenebilir’ hale geldi. Terminal sadece yayın tarihine göre arşiv içeriklerine hızlı erişim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda etiketlere göre haber aramayı da destekliyor. İçeriği belirli bir kullanıcı için özelleştirme olanakları iyileştirildi, oluşturulan haber bantları Telegram botu ile entegre edilebiliyor.