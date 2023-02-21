https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-bugun-federal-mecliste-konusma-yapacak-1067306618.html
Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak
Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'te konuşma yaparak özel harekata ilişkin durumu değerlendirecek. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T09:18+0300
2023-02-21T09:18+0300
2023-02-21T09:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapılacak konuşmaya milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata katılan askerler ve diğer pek çok temsilci de davet edildi.Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat saat 12.00'de başlayacak Federal Meclis konuşmasının Türkçe canlı yayınını yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna
rusya, vladimir putin, ukrayna
Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak
09:18 21.02.2023 (güncellendi: 09:21 21.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'te konuşma yaparak özel harekata ilişkin durumu değerlendirecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapılacak konuşmaya milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata katılan askerler ve diğer pek çok temsilci de davet edildi.
Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat saat 12.00'de başlayacak Federal Meclis konuşmasının Türkçe canlı yayınını yapacak.