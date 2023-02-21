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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-bugun-federal-mecliste-konusma-yapacak-1067306618.html
Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak
Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'te konuşma yaparak özel harekata ilişkin durumu değerlendirecek. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T09:18+0300
2023-02-21T09:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapılacak konuşmaya milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata katılan askerler ve diğer pek çok temsilci de davet edildi.Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat saat 12.00'de başlayacak Federal Meclis konuşmasının Türkçe canlı yayınını yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna
rusya, vladimir putin, ukrayna

Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak

09:18 21.02.2023 (güncellendi: 09:21 21.02.2023)
© AFP 2023 / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'te konuşma yaparak özel harekata ilişkin durumu değerlendirecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapılacak konuşmaya milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata katılan askerler ve diğer pek çok temsilci de davet edildi.
Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat saat 12.00'de başlayacak Federal Meclis konuşmasının Türkçe canlı yayınını yapacak.
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