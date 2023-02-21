https://sputniknews.com.tr/20230221/putin-bugun-federal-mecliste-konusma-yapacak-1067306618.html

Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak

Putin bugün Federal Meclis'te konuşma yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'te konuşma yaparak özel harekata ilişkin durumu değerlendirecek. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T09:18+0300

2023-02-21T09:18+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yapılacak konuşmaya milletvekilleri ve senatörlerin yanı sıra Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata katılan askerler ve diğer pek çok temsilci de davet edildi.Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat saat 12.00'de başlayacak Federal Meclis konuşmasının Türkçe canlı yayınını yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html

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