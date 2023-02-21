https://sputniknews.com.tr/20230221/prof-cenk-yaltirak-buyuk-olasilikla-siz-ya-da-cocugunuz-en-az-bir-yikici-deprem-daha-yasayacak-1067333312.html

Prof. Cenk Yaltırak: Büyük olasılıkla siz ya da çocuğunuz en az bir yıkıcı deprem daha yaşayacak

Prof. Cenk Yaltırak: Büyük olasılıkla siz ya da çocuğunuz en az bir yıkıcı deprem daha yaşayacak

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, deprem bölgesinde 6 civarında sarsıntıların devam edebileceğini belirterek çözümün her yerleşimi ‘yaşanabilir... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:03+0300

2023-02-21T17:03+0300

2023-02-21T17:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

cenk yaltırak

deprem

fay

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Bölgede 6 ve üstü sarsıntıların sürebileceğini belirten Yaltırak, orta ve ağır hasarlı binaların kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ancak Yaltırak, Türkiye’nin yüzde 80’inin deprem sıklığı yüksek alanlardan oluştuğunu belirterek, ‘depreme hazırlık’ kısmına odaklanılması gerektiğini söyledi.Yaltırak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında önerilerini şöyle paylaştı:'Depremin olacağını söylemek yeterli değil'Yaltırak, “Büyük olasılıkla siz ya da çocuğunuz en az bir yıkıcı deprem daha yaşayacak” diyerek şunları söyledi:

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cenk yaltırak, deprem, fay