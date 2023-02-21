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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/polonya-ve-italya-basbakanlari-ukraynaya-silah-sevkiyatini-gorustu-1067299922.html
Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü
Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan hükümetiyle sorunlara aynı şekilde baktıklarını belirterek, "Silahları birlikte teslim ediyoruz ve bir an önce... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:23+0300
2023-02-21T00:23+0300
ukrayna krizi
polonya
italya
mateusz morawiecki
giorgia meloni
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Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Morawiecki ortak basın toplantısı düzenledi.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni’yle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “İtalyan ve Polonya hükümetleri sorunlara aynı açıdan bakıyor. Birlikte silah tedarik ediyoruz. Ukrayna’ya, barışın bir an önce gelmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve normal kalkınmanın mümkün olabilmesi için yeni silah sevkiyatını görüştük” ifadesini kullandı.Morawiecki, “Normale dönmek, enerji ve ekonomik krizleri aşmak, enflasyonu aşmak için Rusya’yı yenmek gerekiyor, özgür dünya ülkelerinin desteğiyle Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi gerekiyor” dedi.
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polonya, italya, mateusz morawiecki, giorgia meloni
polonya, italya, mateusz morawiecki, giorgia meloni

Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü

00:23 21.02.2023
© AAResmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (solda), Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki (sağda) ile bir araya geldi
Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (solda), Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki (sağda) ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan hükümetiyle sorunlara aynı şekilde baktıklarını belirterek, "Silahları birlikte teslim ediyoruz ve bir an önce barışı sağlamak için daha fazla teslimatı konuştuk." dedi.
Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Morawiecki ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni’yle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “İtalyan ve Polonya hükümetleri sorunlara aynı açıdan bakıyor. Birlikte silah tedarik ediyoruz. Ukrayna’ya, barışın bir an önce gelmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve normal kalkınmanın mümkün olabilmesi için yeni silah sevkiyatını görüştük” ifadesini kullandı.
Morawiecki, “Normale dönmek, enerji ve ekonomik krizleri aşmak, enflasyonu aşmak için Rusya’yı yenmek gerekiyor, özgür dünya ülkelerinin desteğiyle Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi gerekiyor” dedi.
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