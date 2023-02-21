Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü
© AAResmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (solda), Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki (sağda) ile bir araya geldi
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan hükümetiyle sorunlara aynı şekilde baktıklarını belirterek, "Silahları birlikte teslim ediyoruz ve bir an önce barışı sağlamak için daha fazla teslimatı konuştuk." dedi.
Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Morawiecki ortak basın toplantısı düzenledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni’yle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “İtalyan ve Polonya hükümetleri sorunlara aynı açıdan bakıyor. Birlikte silah tedarik ediyoruz. Ukrayna’ya, barışın bir an önce gelmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve normal kalkınmanın mümkün olabilmesi için yeni silah sevkiyatını görüştük” ifadesini kullandı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni’yle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “İtalyan ve Polonya hükümetleri sorunlara aynı açıdan bakıyor. Birlikte silah tedarik ediyoruz. Ukrayna’ya, barışın bir an önce gelmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve normal kalkınmanın mümkün olabilmesi için yeni silah sevkiyatını görüştük” ifadesini kullandı.
Morawiecki, “Normale dönmek, enerji ve ekonomik krizleri aşmak, enflasyonu aşmak için Rusya’yı yenmek gerekiyor, özgür dünya ülkelerinin desteğiyle Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi gerekiyor” dedi.