https://sputniknews.com.tr/20230221/polonya-ve-italya-basbakanlari-ukraynaya-silah-sevkiyatini-gorustu-1067299922.html

Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü

Polonya ve İtalya başbakanları Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan hükümetiyle sorunlara aynı şekilde baktıklarını belirterek, "Silahları birlikte teslim ediyoruz ve bir an önce... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T00:23+0300

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ukrayna krizi

polonya

italya

mateusz morawiecki

giorgia meloni

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Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Morawiecki ortak basın toplantısı düzenledi.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni’yle görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “İtalyan ve Polonya hükümetleri sorunlara aynı açıdan bakıyor. Birlikte silah tedarik ediyoruz. Ukrayna’ya, barışın bir an önce gelmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve normal kalkınmanın mümkün olabilmesi için yeni silah sevkiyatını görüştük” ifadesini kullandı.Morawiecki, “Normale dönmek, enerji ve ekonomik krizleri aşmak, enflasyonu aşmak için Rusya’yı yenmek gerekiyor, özgür dünya ülkelerinin desteğiyle Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi gerekiyor” dedi.

polonya

italya

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polonya, italya, mateusz morawiecki, giorgia meloni