https://sputniknews.com.tr/20230221/pentagon-ukrayna-toplam-askeri-yardim-30-milyar-dolari-gecti-1067299589.html

Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti

Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın toplam... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T00:17+0300

2023-02-21T00:17+0300

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ukrayna krizi

abd

pentagon

ukrayna

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Raporda, “Toplamda, Biden idaresinin başından bu yana Ukrayna’ya 30 milyar 400 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verildi” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana askeri yardım toplamının 29 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.ABD bugün Ukrayna’ya 460 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html

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