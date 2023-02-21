Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/pentagon-ukrayna-toplam-askeri-yardim-30-milyar-dolari-gecti-1067299589.html
Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti
Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın toplam... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:17+0300
2023-02-21T00:17+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
Raporda, “Toplamda, Biden idaresinin başından bu yana Ukrayna’ya 30 milyar 400 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verildi” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana askeri yardım toplamının 29 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.ABD bugün Ukrayna’ya 460 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, ukrayna
abd, pentagon, ukrayna

Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti

00:17 21.02.2023
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın toplam miktarı 30 milyar doları aştı.
Raporda, “Toplamda, Biden idaresinin başından bu yana Ukrayna’ya 30 milyar 400 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verildi” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana askeri yardım toplamının 29 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.
ABD bugün Ukrayna’ya 460 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu.
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
Ukrayna krizi
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Dün, 12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала