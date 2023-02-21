https://sputniknews.com.tr/20230221/pentagon-ukrayna-toplam-askeri-yardim-30-milyar-dolari-gecti-1067299589.html
Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti
Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın toplam... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:17+0300
2023-02-21T00:17+0300
2023-02-21T00:17+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
ukrayna
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Raporda, “Toplamda, Biden idaresinin başından bu yana Ukrayna’ya 30 milyar 400 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verildi” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana askeri yardım toplamının 29 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.ABD bugün Ukrayna’ya 460 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html
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Pentagon: Ukrayna toplam askeri yardım 30 milyar doları geçti
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın toplam miktarı 30 milyar doları aştı.
Raporda
, “Toplamda, Biden idaresinin başından bu yana Ukrayna’ya 30 milyar 400 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sözü verildi” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana askeri yardım toplamının 29 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.
ABD bugün Ukrayna’ya 460 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu.