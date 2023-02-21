https://sputniknews.com.tr/20230221/nigdede-mercek-bulutu-goruldu-1067307933.html
Niğde'de mercek bulutu görüldü
Niğde'de mercek bulutu görüldü
Niğde semalarında sabah mercek bulutu görüldü. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T10:00+0300
2023-02-21T10:00+0300
2023-02-21T10:00+0300
yaşam
bulut
merceksi bulut
niğde
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Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-yeniden-mercek-bulutu-goruldu-1066009649.html
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bulut, merceksi bulut, niğde
bulut, merceksi bulut, niğde
Niğde'de mercek bulutu görüldü
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Niğde semalarında sabah mercek bulutu görüldü.
Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.