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Niğde'de mercek bulutu görüldü
Niğde'de mercek bulutu görüldü
Niğde semalarında sabah mercek bulutu görüldü. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T10:00+0300
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Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-yeniden-mercek-bulutu-goruldu-1066009649.html
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bulut, merceksi bulut, niğde
bulut, merceksi bulut, niğde

Niğde'de mercek bulutu görüldü

10:00 21.02.2023
© İHA / YASİN ESENNiğde'de mercek bulutu görüldü
Niğde'de mercek bulutu görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA / YASİN ESEN
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Niğde semalarında sabah mercek bulutu görüldü.
Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
TÜRKİYE
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
21 Ocak, 12:26
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