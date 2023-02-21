https://sputniknews.com.tr/20230221/medvedevden-yeni-start-aciklamasi-abd-rusya-karsiti-aptalca-politikasi-nedeniyle-bunu-hak-etti-1067331964.html
Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti
Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:37+0300
2023-02-21T16:37+0300
2023-02-21T16:39+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
start
rusya
vladimir putin
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Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, "ABD, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini, yani Yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda 'eski tas eski hamam' anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz!" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html
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dmitriy medvedev, start, rusya, vladimir putin
dmitriy medvedev, start, rusya, vladimir putin
Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti
16:37 21.02.2023 (güncellendi: 16:39 21.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin bunu hak ettiğini vurguladı.
Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, "ABD, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini, yani Yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda 'eski tas eski hamam' anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz!" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.