https://sputniknews.com.tr/20230221/medvedevden-yeni-start-aciklamasi-abd-rusya-karsiti-aptalca-politikasi-nedeniyle-bunu-hak-etti-1067331964.html

Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti

Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T16:37+0300

2023-02-21T16:37+0300

2023-02-21T16:39+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

start

rusya

vladimir putin

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Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, "ABD, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini, yani Yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda 'eski tas eski hamam' anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz!" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html

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dmitriy medvedev, start, rusya, vladimir putin