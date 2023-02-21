Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/medvedevden-yeni-start-aciklamasi-abd-rusya-karsiti-aptalca-politikasi-nedeniyle-bunu-hak-etti-1067331964.html
Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti
Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:37+0300
2023-02-21T16:39+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
start
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg
Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, "ABD, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini, yani Yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda 'eski tas eski hamam' anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz!" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-putinin-yeni-starti-askiya-almasindan-uzuntu-duyuyorum-1067327766.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_5542e349b3a6efe23a73a9348ba6ec9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, start, rusya, vladimir putin
dmitriy medvedev, start, rusya, vladimir putin

Medvedev'den Yeni START açıklaması: ABD, Rusya karşıtı aptalca politikası nedeniyle bunu hak etti

16:37 21.02.2023 (güncellendi: 16:39 21.02.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) katılımı askıya almasını değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin bunu hak ettiğini vurguladı.
Twitter'dan İngilizce bir mesaj paylaşan Medvedev, "ABD, Rusya karşıtı aptalca politikasından dolayı hak ettiğini, yani Yeni START'ın askıya alınmasını elde etti. Stratejik istikrar konusunda 'eski tas eski hamam' anlayışıyla hareket ederek Rusya'yla savaşamazsınız. Bunu hak ettiniz!" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Yeni START'ı askıya almasından üzüntü duyuyorum
15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала